1611-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим та 168 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецька, Гвардійське ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 (40%) та 154 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (92%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 777 із 881 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

356,5% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

144,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1507,0% артилерійських систем (з них 15,8% за минулий тиждень),

174,9% РСЗВ (з них 1,6% за минулий тиждень),

107,7% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень),

35,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9923 дрони-камікадзе та здійснив 3085 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Графське, Кутьківка, Малий Бурлук. На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська. На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік Лиману, Дробишевого, Ставків й Озерного. На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили п’ять атак у районі Никифорівки та у бік Васютинського й Юрківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населеного пункту Довга Балка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Софіївка, Торецьке, Шахове, Никанорівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Мирне, Світле, Шевченко, Сергіївка. На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Тернового й Калинівського. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Мала Токмачка, Малі Щербаки, Щербаки та у бік Павлівки. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1460 осіб. Також знешкоджено 28 танків, 12 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 3 ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1688 безпілотних літальних апаратів, 541 одиницю автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує наголошувати на прихильності Росії до своїх максималістських воєнних цілей – повної капітуляції України – попри те, що російські війська не досягають оперативно значущих успіхів.

• Схоже, Кремль створює передумови для потенційної мобілізації та готується до можливих громадських заворушень у Росії, що можуть стати наслідком мобілізації.

• Президент Росії Путін намагається применшити економічні проблеми Росії, незважаючи на тривалу кризу з дефіцитом палива та загальний економічний занепад країни.

• 22 липня президент України Володимир Зеленський призначив заступника начальника Генерального штабу України генерал-майора Ігоря Скибюка начальником Генерального штабу України замість генерал-майора Андрія Гнатова.