Цивільним лайнерам заборонили пролітати транзитні біля Москви.

Таке рішення ухвалила Росавіація за наполяганням Міністерства оборони Росії через часті атак українських безпілотників.

 

 

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) знизила граничну висоту польоту в районі московських аеропортів та заборонила транзитні рейси через цю зону. Про це повідомила в середу, 22 липня, газета «Коммерсантъ» з покликом на повідомлення для користувачів повітряного простору та джерела у галузі.

 

Обмеження діятимуть у межах Московського вузлового диспетчерського району (МВДР), до якого входять аеропорти Шереметьєво, Внуково та Домодєдово. Висота польотів цивільних літаків у цьому районі буде обмежена 4900 метрами. Раніше літаки могли входити до московської повітряної зони на висоті до 8250-8550 метрів.

 

Крім того, російським та іноземним авіакомпаніям буде заборонено транзитні польоти через МВДР на будь-яких висотах. За даними джерел видання, зміни в режимі польотів у районі Москви ініціювало Міністерство оборони Росії через часті атак українських безпілотників.

 

У Росавіації підтвердили обмеження, уточнивши, що вони запроваджені з 11 липня до 12 серпня. «Заходи вжито для гарантування безпеки польотів», – заявили у відомстві.

 

Як зазначає видання, через нові маршрути час деяких рейсів може зрости на 5-30 хвилин, що відповідно збільшить витрату палива. Тривалі польоти на меншій висоті також підвищують ризик зіткнення літаків з птахами, зазначають експерти.

 

При цьому співрозмовники газети «Коммерсантъ»  в авіакомпаніях кажуть, що вплив обмежень в цілому буде незрівнянним за масштабом із втратами, яких перевізники зазнають через закриття повітряного простору під час атак дронів.

22.07.2026

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