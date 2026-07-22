США відправили на Кубу літак з гуманітарною допомогою.

Пакет допомоги Гавані оцінюється ста мільйонами доларів.

Сполучені Штати у вівторок, 21 липня, відправили на Кубу перший літак із гуманітарною допомогою. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Державного департаменту США.

«Це стало початком розподілу нового пакету допомоги на 100 мільйонів доларів. Допомога – у тому числі продукти харчування та гігієнічні набори для 700 кубинських сімей – розподілятиметься серед населення безпосередньо через гуманітарну організацію Catholic Relief Services», – йдеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Раніше Вашінґтон уже співпрацював з католицькими посередниками для доставки на Кубу допомоги на суму 9 млн доларів після того, як частина острова сильно постраждала від урагану «Мелісса».

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про цей пакет допомоги ще у травні. Як зазначалося, мета гуманітарної місії – «допомогти мешканцям карибського острова, але не кубинському уряду».

Водночас Сполучені Штати не відмовилися від ідеї військової інвазії на Кубу. Пентаґон розглядає кілька сценаріїв воєнних дій проти Куби, серед яких – висадка на острові бійців 101 повітряно-десантної дивізії, – повідомляла напередодні медіакомпанія CBS News з покликом на низку американських чиновників. За їхніми словами, обговорення таких планів тривало протягом останніх тижнів, але фінального рішення військове відомство ще не ухвалило.

Раніше міністр оборони Піт Геґсет припускав можливість силового вирішення кубинського питання. У червні він попередив, що спроби Гавани отримати озброєння, яке загрожує Сполученим Штатам, стануть причиною конфронтації. «Дані американської розвідки вказують на те, що Куба закупила понад 300 БПЛА для потенційних ударів по базі в Ґуантанамо, кораблях американського флоту та по території Флориди», – заявив Геґсет.

При цьому військові експерти вважають операцію проти Куби в найближчій перспективі малоймовірною, оскільки занадто багато сил і коштів Пентаґону задіяно у війні США та Ізраїлю проти Ірану. До того ж команда Трампа вважає за краще впливати на Кубу через економічні та дипломатичні важелі.