США відправили на Кубу літак з гуманітарною допомогою.

Пакет допомоги Гавані оцінюється ста мільйонами доларів.

 

 

Сполучені Штати у вівторок, 21 липня, відправили на Кубу перший літак із гуманітарною допомогою. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Державного департаменту США.

 

«Це стало початком розподілу нового пакету допомоги на 100 мільйонів доларів. Допомога – у тому числі продукти харчування та гігієнічні набори для 700 кубинських сімей – розподілятиметься серед населення безпосередньо через гуманітарну організацію Catholic Relief Services», – йдеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

 

Раніше Вашінґтон уже співпрацював з католицькими посередниками для доставки на Кубу допомоги на суму 9 млн доларів після того, як частина острова сильно постраждала від урагану «Мелісса».

 

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про цей пакет допомоги ще у травні. Як зазначалося, мета гуманітарної місії – «допомогти мешканцям карибського острова, але не кубинському уряду».

 

Водночас Сполучені Штати не відмовилися від ідеї військової інвазії на Кубу. Пентаґон розглядає кілька сценаріїв воєнних дій проти Куби, серед яких – висадка на острові бійців 101 повітряно-десантної дивізії, – повідомляла напередодні медіакомпанія CBS News з покликом на низку американських чиновників. За їхніми словами, обговорення таких планів тривало протягом останніх тижнів, але фінального рішення військове відомство ще не ухвалило.

 

Раніше міністр оборони Піт Геґсет припускав можливість силового вирішення кубинського питання. У червні він попередив, що спроби Гавани отримати озброєння, яке загрожує Сполученим Штатам, стануть причиною конфронтації. «Дані американської розвідки вказують на те, що Куба закупила понад 300 БПЛА для потенційних ударів по базі в Ґуантанамо, кораблях американського флоту та по території Флориди», – заявив Геґсет.

 

При цьому військові експерти вважають операцію проти Куби в найближчій перспективі малоймовірною, оскільки занадто багато сил і коштів Пентаґону задіяно у війні США та Ізраїлю проти Ірану. До того ж команда Трампа вважає за краще впливати на Кубу через економічні та дипломатичні важелі.

22.07.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
У самотності багато облич
Лілія Бомко
Якщо Прейснер самотній у намаганні “розібратися з часом”, у втраті внутрішньої підвалини, а також здатності любити, то Аґнон самотній у своїх скитаннях світом, переїжджаючи з місця до місця, не знаходить спокою. Можливо, щоб подолати цю самотність, вони стають письменниками. 
19.07.26 | | Штука
Львівська національна опера: сезон 2025/26
Театральний сезон 2025-2026 років став для Львівської національної опери періодом яскравих премʼєр, нових проєктів, знакових ювілейних подій та відзнак. Згадаймо про низку найвагомішіих подій та довідаймося про плани на наступний сезон.
18.07.26 | | Штука
Дощ над океаном
Василь МАХНО
«Не будуйте, – згадалося, – дім на піску».   «Я, – виправдовувався, – не будую. Я тільки згадую».
18.07.26 | | Дискурси
Одіссея часу: культура проти ентропії
Олег Яськів
Розмова про концепції часу довкола фрагментів текстів Карло Ровеллі, Браяна Гріна та Стівена Гокінґа в рамках семінару "Наука та релігія"
18.07.26 | | Дискурси
Львівські театри у шортлісті премії «GRA»
У короткому списку 8 ГРИ вистави : «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Національний театр ім. Марії Заньковецької), «Пенелопея» (Львівський театр ім. Лесі Українки) та «Sex education. Дівоча версія» (Незалежний театр «Лава»).
17.07.26 | | Штука
Літування на полонині
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Сирі будзи сиру стріхают’, сохнуть вгорі на подрях, збитих дошках під дахом стаї, будяться в виткому диму, золотаво закопчуються...
17.07.26 | | Дискурси
Не знати нащо, але мус..
Тарас Прохасько
Хоча Колодзінський цілковито не зауважував Китаю, постійно говорячи про японську експансію до Сибіру, то не велика помилка. Такий був час
16.07.26 | | Дискурси
Переливи поезії Світлани Короненко
Надія Гаврилюк 
Поетичний стиль Світлани Короненко витончений,  а її персонажі-жінки часто наділені силою піднятися після втрати і прагнути небесного і високого як утілення і запоруки творчого безсмерття.
16.07.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.