В Баку відбулися таємні німецько-російські перемовини щодо завершення російсько-української війни.

Територія Азербайджану була використана для проведення зустрічі без відома влади країни.

 

 

В Азербайджані відбулася таємна зустріч впливових представників Росії та Німеччини, на якій обговорювалося питання закінчення російсько-української війни. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Minval.az.

 

Факт зустрічі підтвердив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час свого візиту до Німеччини. «Я не можу коментувати деталей, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що секретна зустріч у Баку справді відбулася. Якщо ця зустріч була покликана сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо лише вітати це», – заявив Алієв. Він зазначив, що територія Азербайджану була використана для проведення зустрічі без відома влади країни.

 

Першим про німецько-російську зустріч в Баку повідомила британська газета The Times. Видання стверджувало, що в столиці Азербайджану 12-14 липня зустрічалися  колишні високопосадовці Німеччини і представники Росії. На ній обговорювалася війна в Україні й шляхи її припинення.

 

За даними Times, з Німеччини на зустріч прибули колишній глава канцелярії колишньої бундесканцлерки Анґели Меркель Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) і колишній прем’єр-міністр землі Бранденбург Маттіас Плятцек (Matthias Platzeck). А до складу російської делегації входили Валерій Фадєєв, який очолює Раду з прав людини при президенті Росії, і Віктор Зубков, колишній глава уряду, який нині обіймає посаду голови ради директорів «Газпрому».

 

Подробиць цих перемовин немає. Самі ймовірні учасники зустрічі, як і російська влада, її не коментували.

 

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц, своєю чергою, теж заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Баку, і що уряд Німеччини не має до неї жодного стосунку.

22.07.2026

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