Петро Маркович

У самотності багато облич

Лілія Бомко

Якщо Прейснер самотній у намаганні “розібратися з часом”, у втраті внутрішньої підвалини, а також здатності любити, то Аґнон самотній у своїх скитаннях світом, переїжджаючи з місця до місця, не знаходить спокою. Можливо, щоб подолати цю самотність, вони стають письменниками.