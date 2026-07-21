1610-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 1 балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над ТОТ АР Крим та 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (100%) та 204 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (94%) на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 1 балістичної ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 752 із 859 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

355,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

144,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1504,4% артилерійських систем (з них 15,4% за минулий тиждень),

174,6% РСЗВ (з них 2,0% за минулий тиждень),

107,5% засобів ППО (з них 1,5% за минулий тиждень),

35,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 92 авіаційних удари, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9963 дрони-камікадзе та здійснив 3309 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, два пункти управління та три інші важливі об’єкти російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки, Лимана, Ізбицького, Козачої Лопані, Графського, Артільного. На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Зарічного, Новоселівки та в бік Шийківки, Лимана, Ставків й Озерного. На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населених пунктів Часів Яр, Міньківка, Маркове та у бік Іжевки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яру, Софіївка та в бік Довгої Балки, Вільного, Новопавлівки, Торецького й Кучерового Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах Удачного, Родинського, Гришиного та у бік Василівки, Новопавлівки, Білицького, Світлого, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Сергіївки. На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Тернового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 12 атак у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Косівцевого та Верхньої Терси. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Малих Щербаків та Степногірська. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також знешкоджено два танки, чотири бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1610 безпілотних літальних апаратів, 355 одиниць автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Наразі російський наступальний наступ весни-літа 2026 року не приніс оперативно значущих успіхів, а темпи просування російських військ у червні 2026 року становлять лише частку від темпів, досягнутих ними у червні 2025 року.

• Крім того, для досягнення цих відносно незначних успіхів російські війська зазнали значних людських втрат та втрат техніки.

• У червні 2026 року Україна продовжувала посилювати свої удари середньої та великої дальності, що має ланцюговий ефект на російську логістику та бойові дії на полі бою, а також спричиняє дефіцит бензину та економічні суперечності по всій Росії та на окупованих територіях України.

• Російська влада оголосила, що з 1 липня Росія тимчасово закриє сім залізничних прикордонних переходів із Фінляндією, Латвією та Естонією з невідомих причин.