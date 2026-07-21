Сезон картону

До наступного літа співвітчизникам пасує вивчити терміни «бібула» і «тектура», бо словосполучення «революція на картоні» звучить непрезентабельно. Огляд подій тижня в Україні.

Уряд тижня

Відставка уряду Юлії Свириденко відбулася набагато гучніше, ніж представлення уряду Сергія Корецького. Президент Зеленський нагородив відставлену прем’єрку орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (про логіку цього нагородження варто питати в самого Володимира Олександровича), а потім вирішив, що таки Сергій Корецький найкраще керуватиме структурою, яку досі називають Кабінетом Міністрів.

В парламенті Сергій Федорович (це ім’я і по батькові на кілька місяців можна запам’ятати) нічого особливо оригінального не повідомив. В його програмі основним напрямом роботи уряду має бути вступ до Європейського Союзу, а підготовка країни до зими та підтримка бізнесу, соціальний захист для прифронтових громад, підтримка ВПО та ветеранів – то і так зрозуміло.

«Масштабування оборонки», про яке також казав Корецький, залишається недорозкритим, бо те, що коїлось в трикутнику «Верховний головнокомандувач – головнокомандувач – міністр оборони» зрозуміти може тільки тяжко розумна людина.

Відставник тижня

Розмови про Михайла Федорова в ролі керівника уряду виявилися трохи перебільшеними (так би сказав Марк Твен), але відправка Михайла Альбертовича у відставку стала приводом для нової «революції».

Федоров написав заяву про відставку на свято Державності (15 липня), а вже наступного дня у великих і не дуже населених пунктах вийшли громадяни, які вирішили, що звільняти найефективнішого міністра оборони було недоцільно. Поки симпатики відставленого Федорова висловлювали свою думку, написану на картонках, сам тимчасово безробітний провів пресконференцію, де повідомив, що Україні потрібно змінити військове керівництво, зокрема головнокомандувача та начальника Генштабу, якщо вона хоче «перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами».

Фронда від Федорова поки що не має катастрофічних наслідків. В плюс відставленому міністрові ставлять те, що він відмовився залишатися у владній команді – кажуть, що на пропозицію стати радником президента він категорично відмовився.

Спроби створити з Федорова нового претендента на посаду Верховного головнокомандувача поки що залишаються трохи ефемерними. Приблизно так виглядав Арсеній Яценюк у камуфляжі й зі слоганами, вигаданими російськими політтехнологами півтора з гаком десятиліття тому.

Головком тижня

У візаві Федорова Олександра Станіславовича Сирського трохи інші проблеми, бо він ще залишається на своїй посаді. Тому в інтернеті головнокомандувач ЗСУ стосовно контактів з Федоровим заявив: «Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким».

Проте клопоти в Сирського таки є, бо інакше б про нього не згадували у Великій Британії. Financial Times поспілкувалася із традиційно анонімними високопосадовцям з Офісу президента України і взнала, що Зеленський готовий усунути Сирського з посади, якщо знайде командира, який зможе забезпечити плавну передачу повноважень і водночас зберегти надійну оборону вздовж 1200-кілометрової лінії фронту.

Про це президент буцімто говорив на вихідних з керівництвом ЗСУ, але поки що інформації про наслідки розмови, навіть нехай і від анонімних джерел й у інтерпретації британців, немає. Можна було б жартувати про відставку і міністра, і головнокомандувача протягом одного тижня, малювати перспективи про картонки, на яких написано «Поверніть Сирського» в руках протестувальників біля пам’ятника Миколі Яковченку з таксою, але якось під час війни не до сміху.

Партнерство тижня

Іноді протокольні й навіть бюрократичні букви з Європи можна читати з задоволенням. Євросоюз і Україна домовилися налагодити спільне виробництво дронів до кінця 2026 року, а також протибалістичних ракет – до 2028-го. В нас є досвід, в Європи є гроші і потужності. Поєднавши ці фактори, цивілізований світ матиме трохи більше спокою.

У вересні в Брюсселі обидві сторони мають визначитися стосовно майбутньої співпраці – у планах створення спільного виробництва дронів, артилерії та інших видів зброї.

Про меркантильне варто згадати, що Єврокомісія виділила Україні ще 1 мільярд євро на закупівлю БПЛА у межах програми Ukraine Support Loan і схвалила план, який передбачає 10 мільярдів євро на закупівлю дронів, ракет і винищувачів у майбутньому.