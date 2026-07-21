Директор ФБР Кеш Пател планує поїздку до Росії.

Наразі немає інформації щодо можливих тем для перемовин, а також чи зустрічатиметься Пател з Путіним.

 

 

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Кеш Пател (Kash Patel) має намір відвідати Росію. Про це повідомило видання Politico з покликом на джерела. Як розповів виданню не названий американський чиновник, візит може відбутися вже в середині жовтня.

 

Politico зазначає, що планування поїздки керівника ФБР до Росії відбувається в умовах відсутності єдності між Москвою та Вашінґтоном у питанні про можливі умови припинення російсько-української війни та вимог американських законодавців запровадити проти Кремля чергові жорсткі санкції.

 

Як нагадує Politico, під час першої президентської каденції Дональда Трампа Пател намагався дискредитувати розслідування Russiagate, метою якого було з'ясувати, чи відбувалася тоді співпраця між чинним головою американської держави та Кремлем з метою вплинути на вибори.

 

Американський чиновник повідомив, що поїздка Кеша Патела до Росії запланована на 14–15 жовтня. Спочатку голова ФБР збирається відвідати Москву, а згодом – Санкт-Петербург. Прийматиме його, ймовірно, керівництво Федеральної служби безпеки (ФСБ). Наразі незрозуміло, чи Пател зустрічатиметься з російським диктатором Владіміром Путіним. Також немає інформації щодо можливих тем для обговорення.

 

Нагадаємо, що останнім головою ФБР, який побував у Росії, був Роберт Мюллер. Він їздив до Москви 2013 року. Пізніше його призначили спецпрокурором для проведення розслідування на тему можливої ​​ролі Кремля у президентській кампанії Дональда Трампа 2016 року та ширших спроб Росії втрутитися у вибори в США.

 

21.07.2026

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