Посередники запропонували США та Ірану 10-денне припинення вогню.

Сторони наразі вивчають цю пропозицію.

На тлі ескалації американо-іранського конфлікту посередники передали Вашінґтону й Тегерану пропозицію про 10-денне перемир'я. Про це повідомляє інформаційний портал Axios з покликом на свої джерела. У повідомленні наголошується, що обидві сторони поки що не прийняли пропозицію.

Як стверджує видання, Катар, Єгипет, Пакистан та інші реґіональні посередники представили США та Ірану пропозицію про 10-денне припинення вогню. За словами американських чиновників, в адміністрації президента США Дональда Трампа вивчають цю пропозицію і навіть «закликали Ізраїль утриматися від кроків, які можуть зачинити вікно для дипломатії».

Ця пропозиція, як зазначає Axios, дозволить зупинити бойові дії та повністю відкрити шляхи для судноплавства в Ормузькій протоці. Також завдяки цій ініціативі у Вашінґтона й Тегерана з'явиться шанс повернутися до меморандуму про взаєморозуміння.

Axios прогнозує два варіанти розвитку подій: або сторони укладуть 10-денне перемир'я, або США почнуть «масштабну військову кампанію спільну з Ізраїлем, щоб змусити Тегеран капітулювати». За даними порталу, Трамп наразі не ухвалив остаточного рішення, а чиновники вважають, що наступні кілька днів визначать подальший розвиток ситуації.