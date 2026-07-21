Новий британський прем'єр Ендрю Бернем розпочав формування уряду.

Водночас він вже встиг побалакати телефоном з Володимиром Зеленським.

 

 

Новий прем'єр-міністр Великої Британії 56-річний Ендрю Бернем (Andrew Burnham), який у понеділок, 20 липня, вступив на посаду, розпочав формувати свій кабінет. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Міністром фінансів став Джон Гілі, який місяць тому зрезиґнував з посади міністра оборони на знак протесту проти недофінансування армії та флоту.

 

Колишнього лідера Лейбористської партії Еда Мілібенда (Ed Miliband) призначено новим міністром закордонних справ. В уряді Стармера він обіймав посаду міністра енергетики.

 

Іветт Купер (Yvette Cooper), яка досі обіймала посаду міністра закордонних справ, призначено міністеркою охорони здоров'я.

 

Шабана Махмуд (Shabana Mahmood), яка продемонструвала свою ефективність як керівниця Міністерства внутрішніх справ, зберегла свою посаду.

 

На посаду міністра-координатора роботи урядових відомств під традиційною назвою «канцлера Герцогства Ланкастерського» Бернем призначив свою найближчу союзницю Луїз Гейґ (Louise Haigh), яка до грудня минулого року була міністром транспорту.

 

Нова команда вже окреслила деякі ініціативи, які Бернем планує реалізувати у перші місяці роботи. Серед них – остаточна відмова від ідеї запровадження обов'язкового державного цифрового посвідчення особи для повнолітніх британців. Цей крок називають частиною перегляду пріоритетів нового уряду. Очікується обговорення планів розширення видобутку нафти та газу в Північному морі, переведення водопостачальних та енергетичних компаній під державний контроль, а також запуск нової програми будівництва муніципального житла.

 

Першими іноземними лідерами, з якими поговорив телефоном прем'єр-міністр Бернем, стали президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський.

 

«Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде потужною. Дякую за теплі слова поваги про український народ та співчуття рідним та близьким людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак», – написав Зеленський у соцмережах після телефонату.

21.07.2026

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