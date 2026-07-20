Нафта знову дорожчає на тлі відновлення війни в затоці.

Ціна на Brent знову перевищила 90 доларів.

 

 

Нафта знову почала дорожчати на світових біржах. Це відбувається на тлі відновлення бойових дій між Сполученими Штатами й Іраном. Так, ціна нафти Brent вперше за понад місяць перевищила позначку в 90 доларів за барель. Про це повідомила інформаційна агенція Bloomberg.

 

На біржі ICE в Лондоні вранці в понеділок, 20 липня, барель Brent з постачанням у вересні коштував вже 90,8 долара, що на 2,8% більше за рівень закриття попередніх торгів. Востаннє вище за позначку 90 доларів за барель нафта Brent торгувалася у першій половині червня – до підписання мирного меморандуму між Вашінґтоном і Тегераном.

 

Дорожчає й американська нафта марки WTI. Зранку 20 липня вересневі ф'ючерси на неї торгувалися по 84,7 долара. Зростання ціни становило 2,2%.

 

Зростання нафтових котирувань пов'язане з війною, що триває на Близькому Сході, в ході якої Іран атакує нафтові танкери в Ормузькій протоці. США у відповідь на напади на цивільні судна завдають ударів по військовій інфраструктурі Ірану. Водночас Іран атакує пов'язані зі США військові об'єкти в сусідніх країнах.

 

20.07.2026

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