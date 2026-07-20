Іспанія стала чемпіоном світу з футболу.

У фінальному матчі іспанці обіграли аргентинців з рахунком 1:0.

Чинний чемпіон Європи збірна Іспанії здолала чинного чемпіона світу збірну Аргентини у фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року з рахунком 1:0 у доданий час. Матч відбувся на стадіоні New York New Jersey в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі) у ніч на понеділок, 20 липня. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

Іспанці з перших же хвилин оволоділи ігровою ініціативою, засвідчивши свою перевагу. Аргентинці ж діяли переважно на контратаках, розраховуючи на швидкість флангів та передачі свого лідера Ліонеля Мессі між лініями.

Усі небезпечні моменти основного часу зустрічі виникали лише біля воріт аргентинського голкіпера Еміліано Мартінеса (of Emiliano Martinez), свої шанси мали Ламін Ямаль (Lamine Yamal), Мікель Оярсабаль (Mikel Oyarzabal) , Марк Кукурелья (Marc Cucurella), Дані Ольмо (Dani Olmo), Ферран Торрес (Ferran Torres), Ніко Вільямс (Nico Williams), Мікель Меріно (Mikel Merino). Однак одні удари проходили поряд зі штангою, а в інших епізодах аргентинців рятували захист або воротар.

Свій перший удар у бік воріт суперника команда Мессі завдала лише на 75-й хвилині зустрічі – це найгірший показник в історії фіналів ЧС. Найчастіше надмірно жорстка гра аргентинців призводила до фолів і, відповідно, – кількох жовтих карток, а на 3-й хвилині компенсованого часу матчу за грубе порушення у центрі поля було вилучено Енцо Фернандеса (Enzo Fernandez). Основний час не виявив переможця, на екстра-тайми аргентинці вийшли у меншості.

Іспанці зуміли забити лише на другій хвилині другого екстра-тайму: з пасу головою Ніко Вільямса точно і сильно пробив форвард іспанців Ферран Торрес. Цей гол виявився єдиним та вирішальним у фіналі ЧС-2026.

Відтак збірна Іспанії встановила новий світовий рекорд – 38 матчів у ЧС поспіль без поразок. До цьогорічного турніру Іспанія перемагала на мундіалі лише одного разу: на ЧС-2010 у ПАР вона обіграла у фіналі Нідерланди з рахунком 1:0 теж у екстра-таймах.

А от збірна Аргентини – одна з найтитулованіших національних команд планети. Вона ставала чемпіоном світу тричі: у 1978, 1986 та 2022 роках. У 1930-му, 1990-му та 2014-му роках аргентинці грали у фіналах мундіалів.

Цьогоріч Аргентина стала найрезультативнішою командою ЧС-2026: вона забила 19 м'ячів у ворота суперників. Лише на рахунку Ліонеля Мессі 8 голів та 4 результативні передачі.