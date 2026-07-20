1608-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:45 Греція перешкоджає остаточному схваленню 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ, пише Суспільне з посиланням на джерела. Як зазначає видання, Афіни вважають, що реекспорт російського скрапленого газу буде збитковим саме для економіки країни. При цьому грецька влада переконана, що такі обмеження не послаблять Кремль.

16:10 Зеленський проводить зустрічі з командирами Збройних Сил України, повідомляє пресслужба президента. Зазначається, що президент зустрівся зокрема з командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України Володимиром Горбатюком та з командиром Третього армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України Андрієм Білецьким.

15:35 Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга у Києві зустрівся із секретарем Ватикану, архієпископом Полом Річардом Ґаллаґером. Сторони обговорили повернення із полону РФ українських військових, а також незаконно затриманих росіянами цивільних та депортованих дітей.

15:00 Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким. Сторони обговорили євроінтеграційні реформи, реалізацію Drone Deal та підтримку української енергетики напередодні зими.

14:25 Новий лідер британської Лейбористської партії Енді Бернем офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії, пише BBC. Король Великої Британії Чарльз ІІІ запросив його сформувати уряд на закритій зустрічі в Букінгемському палаці.

13:50 Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, повідомляє пресслужба СБУ.

13:15 Росія через відсутність очікуваних результатів у війні проти України може шукати можливості для нової ескалації у Балтійському регіоні та Польщі, вважає міністр оборони Литви Робертас Каунас.

12:40 Уряд Канади затвердив дипломатку Тамару Мовгінні на посаду посолки Канади в Україні, яка змінить Наталію Цмоць, повідомили в пресслужбі канадського уряду.

12:05 Сили оборони уразили логістичні об’єкти та нафтобазу в Московському регіоні Росії, повідомив Зеленський. За словами президента, відстань від українського кордону до уражених цілей перевищує 400 кілометрів.

11:30 Сили безпілотних систем уразили 7 суден тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морі за ніч, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

10:55 Ціни на нафту зросли на 2% до понад 90 доларів за барель, оскільки ескалація бойових дій між США та Іраном на Близькому Сході обмежила постачання через Ормузьку протоку, пише Reuters.

10:20 Іран звинуватив США в ударі по недобудованій АЕС та пообіцяв "належну відповідь", заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.

09:45 Російські війська вчора завдали ракетного удару по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO у Чорному морі, повідомили в Адміністрації морських портів України. Внаслідок удару загинули 10 людей.

09:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим та 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами “Бандероль” та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (86%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 711 із 842 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

355,5% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

144,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1499,6% артилерійських систем (з них 14,0% за минулий тиждень),

174,1% РСЗВ (з них 2,0% за минулий тиждень),

107,4% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень),

35,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 761 дрон-камікадзе та здійснив 3116 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління БпЛА, одну гармату, два склади МТЗ та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки та в районах Лимана, Стариці й Приліпки. На Куп’янському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку противник 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Новомихайлівки, Дробишевого, Новоселівки, Греківки та у бік Шийківки, Ставків, Лиману й Озерного. На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки в районі Никифорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Павлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Удачне, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новий Донбас, Мирне, Білицьке, Світле, Новопавлівка, Шевченко, Новопідгородне. На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку в районі Залізничного та у бік Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки, Гіркого. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1600 осіб. Також знешкоджено два танки, вісім бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 18 ракет, 1769 безпілотних літальних апаратів, 605 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 18 на 19 липня російські війська здійснили один із найбільших на сьогодні ударів балістичними ракетами за весь час війни, націлившись переважно на Київську область.

• У липні російські війська випустили по Україні більше балістичних ракет, ніж, за повідомленнями, Росія виробляє щомісяця.

• 18 та 19 липня українські збройні сили продовжили серію ударів на великі відстані по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі, а також по російських суднах у Чорному морі в рамках постійних зусиль, спрямованих на те, щоб позбавити Росію можливості забезпечувати логістику та транспортувати паливо до окупованого Криму, а також ізолювати півострів.

• Президент України Володимир Зеленський продовжує зустрічатися з вищим військовим командуванням України.