Англія здобула бронзу на Чемпіонаті світу з футболу.

У «малому фіналі» англійці перемогли французів з рахунком 6:4.

 

 

Матч між збірними Англії та Франції на ЧС-2026, який проходив на стадіоні Hard Rock Stadium у Маямі у ніч на неділю, 19 липня, завершився перемогою англійців. Гра була цікавою й напруженою, у ній було забито аж 10 голів. У результаті збірна Англії під керівництвом німецького тренера Томаса Тухеля (Thomas Tuchel) перемогла з рахунком 6:4 й здобула бронзові медалі. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

У «малому фіналі» рахунок було відкрито вже на 3-й хвилині: це зробив півзахисник англійців Деклан Райс (Declan Rice) прямим дальнім ударом у кут воріт. За чверть години успіх «Трьох левів» закріпив захисник Езрі Конса (Ezri Konsa) після подачі кутового, який виконав Райс. У атаках Франції у відповідь збірну Англії кілька разів виручив голкіпер Дін Гендерсон (Dean Henderson), а в одній з різких контратак підопічні Тухеля довели рахунок до 3:0 – гол на рахунку Букайо Сака (Bukayo Saka) з передачі Маркуса Решфорда (Marcus Rashford). Вже в доданий до першого тайму час той самий Сака забив ще одного гола, довівши рахунок до 4:0.

 

Здавалося, що французи вже змирилися з поразкою, проте у другому таймі команди Франція вийшла зі зовсім іншим настроєм: вже на 48-й хвилині гол забив капітан збірної Кіліан Мбаппе (Kylian Mbappé) з передачі Майкла Олізе (Michael Olise). На 54-й хвилині вже Мбаппе здійснив гольову передачу, а завершив комбінацію Бредлі Баркола (Bradley Barcola). Через 12 хвилин Олісі та Мбаппе розіграли ще одну результативну комбінацію.

 

Французи мали ще безліч моментів, щоб зрівняти рахунок і перевести гру в екстра-тайми. Однак на 85-й хвилині їхній захисник Мало Ґюсто (Malo Gusto) порушив правила у штрафному майданчику, і пенальті реалізував Букайо Сака, оформивши хет-трик у цій зустрічі. У компенсований час команди обмінялися голами: спочатку відзначився француз Усман Дембеле (Ousmane Dembélé), а вже наступною атакою англієць Джуд Беллінгем (Jude Bellingham) встановив остаточний рахунок матчу.

 

Цей вражаючий для всіх футбольних уболівальників матч став останнім для Дідьє Дешама (Didier Deschamps) у ролі головного тренера французів після 14 років роботи. Його наступником називають видатного французького футболіста Зінедіна Зідана (Zineddin Zidan).

 

Своєю перемогою Англія взяла реванш у Франції за минулий мундіаль: у чвертьфіналі ЧС-2022 у Катарі французи перемогли 2:1 і після тієї перемоги дійшли до фіналу турніру. Збірна Англії виборола першу бронзу чемпіонатів світу у своїй історії, до цього вона двічі поступалася у матчах за 3-е місце – у 1990 та 2018 роках.

19.07.2026

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