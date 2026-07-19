1607-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Вночі (з 18:00) росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

- 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків – Курська обл.);

- 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська, Курська обл.);

- 3 протикорабельні ракети Онікс (райони пусків – ТОТ АР Крим);

- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря);

- 125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу “Бандероль” (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Гвардійське).

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей – 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

- 17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400 (49%);

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (33%);

- 108 ворожих БпЛА різних типів (86%).

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 753 із 882 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

355,5% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

143,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1496,9% артилерійських систем (з них 11,9% за минулий тиждень),

172,9% РСЗВ (з них 1,9% за минулий тиждень),

107,0% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

35,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 99 авіаційних ударів, скинувши 311 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 968 дронів-камікадзе та здійснив 3552 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, сім пунктів управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 36 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького, Хатнього та в районі Стариці й Приліпки. На Куп’янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію у напрямку Радьківки. На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік Лимана, Дробишевого й Озерного. На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили 12 атак у бік Малинівки, Юрківки та в районах населених пунктів Новомаркове, Пазено, Никифорівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Шахове та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Довга Балка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Білицького, Сергіївки, Новопідгородного, Мирного, Кучерів Яру. На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили п’ять атак у бік Гіркого, Добропілля та Воздвижівки. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед у районі Малих Щербаків, Білогір’я, Степового та Плавнів. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, сім бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 13 наземних робототехнічних комплексів, одну ракету, 1858 безпілотних літальних апаратів, 547 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 18 липня начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал армії Герасимов знову перебільшив масштаби російських успіхів на полі бою в Донецькій області, хоча деякі з його тверджень не підтверджуються жодними наявними доказами.

• Як повідомляється, триваючі удари українських сил по суднах у Чорному та Азовському морях змушують російські війська відволікати елітні підрозділи безпілотників від лінії фронту та ускладнюють логістику російських енергетичних і сільськогосподарських підприємств.

• В ніч з 17 на 18 липня українські війська завдали удару по двох логістичних об’єктах найбільшого російського інтернет-магазину «Wildberries» (що приблизно відповідає російському аналогу «Amazon»), завдавши їм значної шкоди.

• 17 липня з посади пішов голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім.

• У ніч з 17 на 18 липня українські війська завдали удару по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі.