Білорусь атакує Латвію нелегальними міґрантами.

На переконання Риги, Лукашенко використовує міґрантів як інструменту політичного тиску на Євроунію.

Латвія стала новою мішенню того, що уряди країн-членів Європейської Унії описують як кампанію диктатора Білорусі Олександра Лукашенка щодо використання міґрації як інструменту політичного тиску на східні рубежі ЄУ. Про це повідомляє телеканал Euronews.

У попередні роки Латвія, Литва та Польща ділили між собою основну частину нелегальних перетинів кордону з боку Білорусі. Тепер же латвійська влада заявляє, що основний тиск припадає саме на їхню ділянку. Зростання кількості спроб перетину зафіксовано лише за кілька місяців до парламентських виборів у Латвії, намічених на третє жовтня. Це викликає побоювання Риги, що в Мінську знову намагаються розіграти міґраційну карту для дестабілізації реґіону.

Лише за четвер, 16 липня, Латвія, чий кордон з Білоруссю простягнувся на 173 кілометри, зафіксувала 111 спроб нелегального перетину. Литва, яка має вчетверо протяжніший кордон (679 кілометрів), того ж дня повідомила лише про дві спроби, а Польща напередодні не зафіксувала жодної.

«Сьогодні латвійський кордон став основною ціллю. Триваюча війна Росії проти України, відкрито підтримувана білоруським режимом, істотно збільшила ризики для безпеки в реґіоні і дає Білорусі додаткову мотивацію продовжувати гібридні дії, включно з використанням міґрації як інструменту тиску», – заявив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава (Jānis Dombrava).

У МЗС Латвії вважають, що Мінськ свідомо спрямовує міґраційні потоки до зовнішніх кордонів ЄУ, щоб розтягнути національні ресурси та посилити тиск на сусідні країни.

Нагадаємо, що перша подібна криза спалахнула 2021 року, після того як Лукашенко пригрозив «заповнити сусідні держави міґрантами та наркотиками». У відповідь Латвія, Литва та Польща побудували загородження на кордоні, розширили систему спостереження та збільшили кількість патрулів. Латвійські чиновники тепер визнають, що цих заходів вже недостатньо, щоб впоратися з тиском, який посилюється.

«Державна прикордонна служба робить все можливе. Однак, враховуючи інтенсивність міґраційного тиску, наявних ресурсів не завжди вистачає, щоб вчасно перехопити кожну групу нелегальних міґрантів», – бідкався Домбрава.

У міру посилення міґраційного тиску з Білорусі Латвія звернулася по підтримку до сусідніх країн.