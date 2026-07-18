НАТО посилює спостереження за Чорним морем.

До реґіону прибули нові літаки-розвідники AWACS та літак-заправник.

 

 

НАТО проводить скоординовану повітряну операцію на південно-східному фланзі Альянсу. У місії беруть участь два літаки раннього радіолокаційного попередження AWACSBoeing E-3CF AWACS та Airbus A330 MRTT,  – а також французький літак-заправник Airbus A330 MRTT. Західні ЗМІ повідомляють також про присутність в реґіоні Чорного моря додаткових винищувачів, хоча вони не були видимі в системах стеження, можливо тому, що вони літали з вимкненими транспондерами.

 

За твердженням експертів, залучення до операції «повітряного танкера» Airbus A330 MRTT свідчить про складність і тривалість операції розвідки, яка потребує можливості дозаправки в повітрі.

 

Літаки НАТО протягом кількох годин виконували патрульні польоти над східною Румунією, забезпечуючи огляд повітряної ситуації поблизу кордону Альянсу. Як повідомляє Polskie Radio24, літаки AWACS з'явився на радарах під час польоту над південною Румунією, але пізніше зникли зі систем стеження. Кілька годин потому їх знову було видно в тому ж регіоні під час зворотного польоту.

 

На думку експертів, цей профіль польоту може свідчити про те, що літаки виконували частину своєї місії над Чорним морем з вимкненими транспондерами. Це стандартна практика під час військових операцій за участю розвідувальних літаків, які обмежують їхню видимість для цивільних систем стеження.

 

Присутність двох літаків AWACS та літака заправника, на думку експертів, демонструє багаторівневий підхід Альянсу до контролю повітряного простору в реґіоні Чорного моря.

 

Наразі точно не відомо, чи посилене патрулювання повітряного простору було навчанням чи реальною військовою операцією. Публічні системи стеження зафіксували лише частину всієї операції, і найчутливіші елементи місії могли відбуватися поза зоною дії цивільних радарів.

18.07.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Львівські театри у шортлісті премії «GRA»
У короткому списку 8 ГРИ вистави : «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Національний театр ім. Марії Заньковецької), «Пенелопея» (Львівський театр ім. Лесі Українки) та «Sex education. Дівоча версія» (Незалежний театр «Лава»).
17.07.26 | | Штука
Переливи поезії Світлани Короненко
Надія Гаврилюк 
Поетичний стиль Світлани Короненко витончений,  а її персонажі-жінки часто наділені силою піднятися після втрати і прагнути небесного і високого як утілення і запоруки творчого безсмерття.
16.07.26 | | Штука
Недороблений український романтизм
Юрій Винничук
У всіх романтики як романтики, і лише в нас невиразні засохлі ідоли. Принаймні так виглядають вони з біографічних романів, які були про них написані.
15.07.26 | | Дискурси
Скульптура Девіда Черні в Україні
Завдяки кураторській та експозиційній активності Zenyk Art Gallery одна з найвідоміших скульптур всесвітньо відомого чеського мистця Девіда Черні тимчасово стала частиною публічного простору Львова.
15.07.26 | | Штука
«НАШІ»: від Примаченко до Молдованова
16 липня ZAG відкриває виставковий проєкт «НАШІ» — одну з наймасштабніших виставок українського наївного мистецтва, примітивізму та артбрюту, що об’єднала 207 творів останніх років 27 українських мистців і майстрів — від гуцульської Криворівні до Слобожанщини.
14.07.26 | | Штука
Тим, ким він є
Майкл Мишкало
Байдуже, хто виграє Кубок світу з футболу – по його закінченні нам стане сумно. Закінчилося протистояння Мессі – Роналду, історія двох футбольних геніїв
14.07.26 | | Дискурси
Історія Європи (ХІХ)
Артуро Перес-Реверте
Рим став найбагатшим і найдрайвовішим містом на світі: «хліб і видовища»; і що менше було хліба, то більше видовищ (можливо, цей концепт вам щось нагадує).
14.07.26 | | Дискурси
Поламаний оптимізм
Юрко ТИМЧУК
Поки експерти аналізували з усіх сторін саміт НАТО в столиці Туреччини, широкі маси обговорювали погром на львівському Сихові. Огляд подій тижня в Україні.
14.07.26 | | Україна

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.