НАТО посилює спостереження за Чорним морем.

До реґіону прибули нові літаки-розвідники AWACS та літак-заправник.

НАТО проводить скоординовану повітряну операцію на південно-східному фланзі Альянсу. У місії беруть участь два літаки раннього радіолокаційного попередження AWACS – Boeing E-3CF AWACS та Airbus A330 MRTT, – а також французький літак-заправник Airbus A330 MRTT. Західні ЗМІ повідомляють також про присутність в реґіоні Чорного моря додаткових винищувачів, хоча вони не були видимі в системах стеження, можливо тому, що вони літали з вимкненими транспондерами.

За твердженням експертів, залучення до операції «повітряного танкера» Airbus A330 MRTT свідчить про складність і тривалість операції розвідки, яка потребує можливості дозаправки в повітрі.

Літаки НАТО протягом кількох годин виконували патрульні польоти над східною Румунією, забезпечуючи огляд повітряної ситуації поблизу кордону Альянсу. Як повідомляє Polskie Radio24, літаки AWACS з'явився на радарах під час польоту над південною Румунією, але пізніше зникли зі систем стеження. Кілька годин потому їх знову було видно в тому ж регіоні під час зворотного польоту.

На думку експертів, цей профіль польоту може свідчити про те, що літаки виконували частину своєї місії над Чорним морем з вимкненими транспондерами. Це стандартна практика під час військових операцій за участю розвідувальних літаків, які обмежують їхню видимість для цивільних систем стеження.

Присутність двох літаків AWACS та літака заправника, на думку експертів, демонструє багаторівневий підхід Альянсу до контролю повітряного простору в реґіоні Чорного моря.

Наразі точно не відомо, чи посилене патрулювання повітряного простору було навчанням чи реальною військовою операцією. Публічні системи стеження зафіксували лише частину всієї операції, і найчутливіші елементи місії могли відбуватися поза зоною дії цивільних радарів.