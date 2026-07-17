Британія визначилася з кандидатурою нового прем’єра – Енді Бернема.

Його обрано новим головою Лейбористської партії, згодом він очолить уряд.

 

 

Новим лідером британських лейбористів став колишній мер Манчестера Енді Бернем (Andy Burnham). Його було обрано на конференції партії в п’ятницю, 17 липня. А 20 липня він очолить уряд Великої Британії замість Кіра Стармера. Про це повідомила телерадіокорпорація ВВС.

 

Бернем, як і очікувалося, виявився практично єдиним кандидатом на посаду лідера партії після відставки Стармера минулого місяця. Він заручився підтримкою 379 депутатів, ніхто інший не набрав достатньої кількості номінацій, щоб кинути виклик Бернему на виборах лідера партії.

 

У першій короткій промові після обрання Бернем, який вважається представником лівішого крила партії, ніж Стармер, подякував своєму попередникові за виконану роботу, зазначивши, що під його керівництвом лейбористи «пройшли шлях від величезної поразки до великої перемоги». Він заявив, що хоче покласти край внутрішньофракційній боротьбі й призначить до свого кабінету представників усіх фракцій лейбористів. Бернем зазначив, що ключовим завданням його кабінету буде дедалі більша децентралізація та перенесення повноважень на місцевий рівень. Новий кабінет, як очікується, продовжить лінію уряду Стармера щодо підтримки України.

 

Енді Бернему 56 років. Він дев'ять років (з травня 2017 року до червня 2026 року) обіймав посаду мера Манчестера. За успішну роботу на цій посаді, зокрема за благоустрій міста та заходи з підтримки під час пандемії COVID-19, ЗМІ називали Бернема «королем Півночі».

 

Бернем ще 2015 року вважався претендентом на посаду лідера Лейбористської партії, але тоді програв внутрішньопартійні вибори Джеремі Корбіну. 2020 року Корбіна змінив Кір Стармер. Лейбористи під керівництвом Стармера в 2024 виграли парламентські вибори, і він сам став прем'єр-міністром.

 

Однак до липня 2026-го популярність лейбористів  і особисто Стармера срімко знизилася. Усередині партії почався розкол, незадоволені роботою Стармера вимагали, щоб той залишив посаду голови партії та прем'єр-міністра. Стармер оголосив про демісію 22 червня.

 

17.07.2026

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