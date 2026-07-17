Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори 2020-го року в США.

За його словами, Пекін отримав доступ до даних 220 мільйонів американських виборців.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у 25-хвилинному телевізійному зверненні до нації у ніч на п'ятницю, 17 липня, заявив про «шокуючі вразливості» виборчої системи країни. Він повідомив про розсекречення розвідданих, які нібито вказують на те, що Китай отримав доступ до даних 220 мільйонів американських виборців. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Протягом кількох років, починаючи з виборчої кампанії 2020 року, КНР здійснювала операцію, яка, як вважається, стала найбільшим в історії випадком витоку даних про вибори», – стверджував Трамп. За його словами, у розпорядженні китайської влади опинилися імена, адреси, номери телефонів, партійна приналежність та інша інформація про американських виборців. Такі дані, зазначив Трамп, були «куплені, вкрадені або отримані шляхом зламу».

Говорячи про недосконалість виборчої системи, Трамп також заявив, що нібито в чотирьох штатах як виборці було зареєстровано близько 278 тисяч осіб, які не володіють громадянством США.

Окремо Трамп зазначив, що Китай використав нібито отримані дані американських виборців, щоб вплинути, зокрема, і на президентські вибори 2020 року, на яких він поступився демократу Джо Байдену. За словами американського лідера, КНР намагалася домогтися його поразки на передостанніх виборах, у тому числі заміною реальних голосів та підкупом журналістів, які негативно писали про нього. «Китай платив величезні суми грошей за ще більшу кількістьь негативних публікацій про мене», – заявив Трамп.

Американський лідер стверджує, що Пекін домогався його поразки на виборах, зокрема тому, що він збирався застосувати щодо КНР багатомільярдні тарифи і побудувати «найсильнішу армію у світі». При цьому, зазначив Трамп, скористатися вразливістю виборчої системи США може не тільки Китай, а й інші вороже налаштовані країни, включно з Росією, Іраном, Північною Кореєю та деякякими «недержавними групами».

У прихованні озвученої інформації Трамп звинуватив представників «глибинної держави» в американських спецслужбах, які нібито «активно пригнічували та применшували дані про масштаби зловісного втручання Китаю у вибори, приховуючи їх як від президента, так і від американського народу».

Звинувачення Трампа розходяться з висновками попередніх перевірок та аудитів, включно з оцінкою тодішнього генпрокурора в адміністрації Трампа Вільяма Барра (William Barr), який не виявив доказів фальшувань на виборах 2020 року.