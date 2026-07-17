Індекс Мосбіржі за одну сесію втратив понад 4%.

Це відбувається вже вдруге за останній місяць.

Індекс Мосбіржі за підсумками сесії четверга, 16 липня, знизився на 4,24% до 2022,27 пункта. Про це повідомило інформаційне агентство РБК.

Серед лідерів падіння опинилися акції компанії VK, чиї платформи, включно з месенджером Max і соцмережею «ВКонтакте», видалили з магазину програми для Android-пристроїв Google Play. Також до лідерів падіння потрапив, наприклад, найбільший у Росії виробник золота «Полюс», «Сургутнефтегаз», «Русал» та АФК.

Окрім того, акції «Газпрому» протягом дня падали до рівня 83,98 рублів за штуку – це рекордно низька ціна. До цього мінімальну вартість цінних паперів держкорпорації було зафіксовано 24 жовтня 2008 року, коли її акції продавалися за 84 рублі.

Як відзначають аналітики ринку, розпродаж акцій відбувається на тлі побоювань нових жорстких санкцій Сполучених Штатів, а також паливної кризи всередині Росії та очікування погіршення фінансових показників великих нафтових компаній, об'єкти яких атакують українські безпілотники.

Падіння індексу за одну торгівкльну сесію стало рекордним з 26 вересня 2022 року, коли IMOEX втратив 7,49%. Це вже вдруге за останній місяць, коли індекс Мосбіржі втрачає понад 4%: 22 червня він упав на 4,23%. З початку березня, коли індекс був на максимумі цього року, він втратив понад 30%.