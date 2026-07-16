1605-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакував однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із ТОТ АР Крим, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим та 130 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (71%) та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (89%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 782 із 903 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

355,2% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

143,8% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1491,2% артилерійських систем (з них 10,7% за минулий тиждень),

172,6% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

106,3% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9920 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби окупанти завдали одного авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснили 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатнє, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони у районі Колісниківки та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий й Новоплатонівка. На Лиманському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Новомихайлівка та у бік населених пунктів Лиман, Діброва й Озерне. На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Довгої Балки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Василівка, Котлине та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів Яр. На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 17 атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Воздвижівка. На Оріхівському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших захисників у районах Білогір’я, Щербаків, Малих Щербаків та у бік Новоандріївки й Приморського. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також знешкоджено чотири танки, шість бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, сім реактивних систем залпового вогню, чотири засоби ППО, один вертоліт, три ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1879 безпілотних літальних апаратів, 489 одиниць автомобільної техніки та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 16 липня український уряд затвердив низку кадрових змін у Кабінеті міністрів України, а президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового міністра оборони.

• Кампанія України з нанесення ударів безпілотниками, спрямована на позбавлення Росії можливості забезпечувати логістику та транспортувати паливо до окупованого Криму, ймовірно, ще більше послаблює і без того перевантажену російську систему ППО та створює нові проблеми з захистом.

• Як повідомляється, Росія звертається до Індії за додатковими поставками бензину, оскільки кампанія України з нанесення ударів на великі відстані продовжує скорочувати російські нафтопереробні потужності.

• За повідомленнями, російська еліта виводить кошти за кордон, щоб захистити свої фінансові активи від економічних ризиків у Росії та спроб Кремля націоналізувати приватні активи.

• Польська влада попереджає, що Росія веде спостереження за навчаннями НАТО з інтеграції систем протиповітряної оборони поблизу Балтійського моря, ймовірно, в рамках російської операції «Фаза нуль».

• 15 та 16 липня українські війська продовжили кампанію ударів на великі відстані проти російських військових об’єктів та енергетичної інфраструктури на території Росії.