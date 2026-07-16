Китай випередив США в рейтингах позитивного сприйняття у світі.

Таке відбулося вперше з 2002 року, відколи ці дві держави стали порівнювати одна з одною.

Китай випередив Сполучені Штати в рейтингу позитивного сприйняття у багатьох країнах світу. Такого висновку дійшли соціологи з дослідницького центру Pew. Вперше за час проведення таких опитувань Китай в очах респондентів став привабливішим за США у більшості досліджених держав. Про це повідомила телерадіокорпорація ВВС з покликом на результати досліджень.

Соціологи центру Pew опитали в 36 країнах з лютого до травня цього року понад 42 тисячі осіб. Загалом респонденти з недовірою ставляться до керівників обох країн, але у голови КНР Сі Цзіньпіна рейтинг дещо вищий, ніж в американського президента Дональда Трампа. Опитані здебільшого вважають, що США більше поважає особисті свободи громадян, ніж Китай, але вони симпатизують КНР, оскільки вона не втручається у справи інших країн так сильно, як США.

Відповіді про ставлення до тієї та іншої країни розподілялися за шкалою «дуже позитивно», «досить позитивно», «досить негативно» та «сильно негативно». У 25 із 36 досліджених країн до Китаю ставляться краще, ніж до США. «Китай вперше випередив США з 2002 року, коли ці дві держави стали порівнювати одна з одною», – зазначив Джонатан Шульман (Jonathan Schulman), один з авторів цього дослідження,

Ставлення до Штатів просідало і раніше, наприклад 2008-го, наприкінці президентського терміну Джорджа Буша-молодшого, чи 2017-го, на початку першої каденції Трампа. Але навіть тоді, каже Шульман, позитивне ставлення до Китаю було хіба що нарівні зі схваленням США, а то й дещо нижче.

Найвиразніша зміна поглядів зафіксована в Іспанії, Індонезії, Італії, Греції та Канаді. Лише шість країн схвалюють США більше, ніж Китай. В основному це країни – союзники США, деякі з яких мають проблемні стосунки з Пекіном: Польща, Філіппіни, Південна Корея, Індія, Японія та Ізраїль.

Позитивне ставлення до Китаю зросло останніми роками більш ніж у третині досліджених країн – зокрема й у самих Сполучених Штатах. Рекордних значень воно досягло в Італії, Іспанії, Колумбії, Мексиці, Індонезії, Малайзії, Нігерії та Туреччині.