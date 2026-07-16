У Львові, Києві, Харкові та Одесі зібрались мітинги проти відставки Михайла Федорова.

Після оголошення про відставку Михайла Федорова в містах України у четвер, 16 липня, почалися акції на його підтримку. Люди збираються на центральних площах, висловлюючи незгоду з кадровим рішенням і закликаючи владу переглянути його. Акції протесту відбуваються у Києві, Львові, Харкові, Одесі та інших українських містах.

У Львові люди зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Львів'яни виступають проти звільнення очільника оборонного відомства та призначення на цю посаду Ігоря Клименка, який нині є очільником МВС. Учасники акції переконані, що усунення міністра є спробою покрити корупційні зловживання та розкрадання в оборонній сфері, про які Федоров заявив публічно.

Учасники мітингу, переважно це молодь, вийшли з плакатами на підтримку Михайла Федорова: «Реформа армії має жити», «Руки геть від Федорова», «Федоров кращий міністр оборони», «Система гниє, коли змін не дає», «Міноборони чи райвідділок?», «Ні ручним міністрам», «Поверніть Федорова!».

У Києві на площу Івана Франка на акцію підтримки Михайла Федорова як міністра оборони вийшли сотні людей. Учасники тримають картонні плакати з написами «Поверніть Федорова», «Федоров > совок» та скандують «Федоров – міністр оборони» і «Одна, єдина, соборна Україна».

Ініціатором протесту став ветеран Дмитро Козятинський. За його словами, Федорова відправили у відставку саме тоді, коли він проводив ефективні реформи, а його можливий наступник – це людина, «при якій про будь-які реформи можна буде забути».



Тим часом президент Володимир Зеленський заявив: "Якщо 23 вересня Путін оголосить загальну моілізацію, то всім буде не до жартів і цифрових реформ, майбутній міністр оборони Ігор Клименко має терміново вирішити питання мобілізації в Україні".

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко та разом з нею весь уряд. Презедент заявив, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров міністром оборони в новому складі уряду. Натомість нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський готує кандидатуру міністра МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

15 липня Михайло Федоров оприлюднив допис про підсумки роботи на посаді очільника Міністерства оборони. Він заявив, що для нього булою «великою честю служити українському народу на посаді міністра оборони». Також він перерахував, що йому вдалося, а що ні на цій посаді.

Михайло Федоров очолював Міністерство оборони близько пів року – з січня 2026 року. До того, з 2019 року, він очолював Міністерство цифрової трансформації.



У середу, 15 липня, Михайло Федоров заявив, що залишає посаду міністра оборони, і заявив, що для нього було честю служити українському народу.

Наступного дня Сергій Стерненко, який від січня був радником міністра оборони Михайла Федорова з питань підвищення використання БПЛА на фронті, пішов з цієї посади разом з міністром. Про таке ж рішення повідомив Сергій Бескрестнов (Флеш).

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров 16 липня подав рапорт у відставку, заявивши, що звільнення міністра оборони Михайла Федорова є "великим злом для обороноздатності країни".