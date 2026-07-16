У Франції легалізовано евтаназію.

Відповідне рішення ухвалив парламент країни. Франція стала 11-ю країною у світі, яка легалізувала евтаназію.

Національні збори Франції після багаторічних суперечок проголосували за закон про допомогу в добровільному відході від життя – евтаназію. Про це повідомила газета Le Monde. За новий закон, який давно лобіював президент Емманюель Макрон, проголосував 291 депутат нижньої палати французького парламенту проти 241.

«У 2022 році я пообіцяв відкрити цей шлях разом з французьким народом. З серйозністю, зі смиренням та з повною повагою до нашої демократії це зобов’язання було виконано», – заявив Макрон, коментуючи ухвалення документа.

До цього закон про евтаназію тричі відхиляла верхня палата парламенту, Сенат. Проте цього разу уряд країни передав остаточне слово Національним зборам.

Право на евтаназію отримають повнолітні громадяни країни, які мають невиліковні хвороби на останніх стадіях. Обов'язковою умовою буде наявність постійних фізичних чи психологічних страждань, які неможливо полегшити лікуванням.

Людина, яка захоче піти з життя, після отримання дозволу від комісії лікарів і після закінчення додаткового терміну, під час якого вона може передумати, повинна сама ввести собі смертельну ін'єкцію. Лікар чи медсестра можуть зробити смертельний заштрик лише у випадку, якщо пацієнт не в змозі зробити це самостійно.

Франція стала 11-ю країною у світі, яка легалізувала добровільний відхід із життя. У Європі евтаназія дозволена також у Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Португалії та Іспанії.