У Львові побував глава Італійської єпископської конференції кардинал Маттео Марія Дзуппі.

Чотириденний візит до України глави Італійської єпископської конференції кардинала Маттео Марії Дзуппі стартував у вівторок, 14 липня. Перед поїздкою до Києва він разом з Апостольським нунцієм Вісвальдасом Кульбокасом відвідав табір «Захід-1» у Львівській області, де утримують російських військовополонених. Про це повідомили на сайті Львівської архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні з посиланням на Vatican News.

Кардинал привіз кожному полоненому три символічні подарунки: брелок із папським гербом, іконку Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani та фотографію Папи Лева XIV.

«Я сподіваюся, що незабаром ви повісите на нього ключ від дому, щоб відчинити двері й обійняти своїх близьких», – сказав Дзуппі, вручаючи брелоки.

Під час візиту він оглянув приміщення центру, зокрема житлові кімнати, душові, магазин, каплицю та медичний пункт. За словами посла України при Святому Престолі Андрія Юраша, заклад відповідає міжнародним стандартам і відкритий для міжнародних делегацій, які бажають перевірити умови утримання полонених.

За словами кардинала, Папа Лев XIV доручив йому передати полоненим послання надії.

«Папа Лев послав сюди мене та нунція, щоб принести вам велику надію на майбутнє; він молиться за вас, щоб війна закінчилася і ви змогли повернутися додому», – звернувся Дзуппі до військовополонених.

У каплиці на території центру кардинал разом із присутніми помолився за якнайшвидше завершення війни та закликав «не дати злу розростатися в серці».

Це вже другий візит Маттео Дзуппі до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Уперше він прибув до Києва у червні 2023 року за дорученням Папи Франциска в межах гуманітарної місії Святого Престолу, спрямованої на сприяння поверненню українських дітей, звільненню військовополонених та репатріації тіл загиблих.



