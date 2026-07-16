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Війна. Липень 2026 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2026 року
Четвер, Липень 16, 2026 - 08:30
До теми
Переливи поезії Світлани Короненко
Надія Гаврилюк
Поетичний стиль Світлани Короненко витончений, а її персонажі-жінки часто наділені силою піднятися після втрати і прагнути небесного і високого як утілення і запоруки творчого безсмерття.
16.07.26
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Штука
«НАШІ»: від Примаченко до Молдованова
16 липня ZAG відкриває виставковий проєкт «НАШІ» — одну з наймасштабніших виставок українського наївного мистецтва, примітивізму та артбрюту, що об’єднала 207 творів останніх років 27 українських мистців і майстрів — від гуцульської Криворівні до Слобожанщини.
14.07.26
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Штука
Артур Котик: «Рука Провидіння»
Назва виставки відсилає до середньовічного символу «руки Бога», що впродовж століть уособлював божественну присутність, волю та втручання в людську історію. У демонстрованих творах цей архетип сучасно переосмислений.
13.07.26
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Штука
Ліричний щоденник Роксолани Жаркової
Тетяна Торак
Обшир ідейних домінант збірки охоплює широкий спектр проблем — від індивідуальних (страхи, болісні втрати, самотність, зневіра) до суспільних (найповніше реалізуються крізь призму людських взаємин). Найбільш виразного звучання набуває воєнна дійсність.
12.07.26
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Штука
Братання
Віталій Портников
Багатьом не подобається занепад демократії і свобод – але повернутися до відновлення норм ми зможемо тільки якщо збережемо державу і націю. Це ми можемо зробити лише разом
12.07.26
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Дискурси
Паралельні України
Любомир Литвинчук
Життя йдуть паралельно. Незалежно одне від одного на відстані та в єдності. Як потяги, на кілька митей летять по паралельних коліях, а потім розходяться в різні сторони
11.07.26
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Дискурси
Львівська опера на сцені Палацу «Україна»
Театр представить наймасштабніші та найуспішніші балетні постановки, створені під час війни – «Тіні забутих предків» Івана Небесного, «Соляріс» Олександра Родіна та «Мавку» Вікторії Польової. Гастролі стануть знаковою мистецькою подією нового театрального сезону.
11.07.26
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Штука
Подвійне завдання
Ленка ВІХ (Прага)
Європейські політики, ті, які відчувають відповідальність за майбутнє, не повинні підтримувати у своїх виборців надію, що нас захистять лінії на картах. Східні кордони Європи сьогодні формує Україна. Цей процес триває століттями.
11.07.26
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Україна