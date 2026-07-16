1604-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

355,1% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

143,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1489,1% артилерійських систем (з них 11,0% за минулий тиждень),

172,6% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

106,0% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9922 дрони-камікадзе та здійснив 3148 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та два інших важливих об’єкти противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Артільного та в бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Лиман, Вільча, Симинівка, Колодязне, Кутьківка, Шев’яківка, Хатнє й Амбарне. На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять атак у напрямку Куп’янська, Новоплатонівки та Курилівки. На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Озерне, а також у районах Новоселівки та Ямполя. На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, а також у районах Різниківки й Закітного. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в районі Никифорівки та Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 30 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка, а також у напрямку Вільного, Торецького й Кучерового Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Сухецьке, Родинське, Гришине, Удачне, Новосергіївка, а також у напрямку Білицького, Шевченка й Новопавлівки. На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у напрямках Вороного, Калинівського та Тернового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у напрямку населених пунктів Гірке, Цвіткове, Воздвижівка, Верхня Терса, Добропілля та Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районі Плавнів, Білогір’я та Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1340 осіб. Також знешкоджено три танки, дві бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1801 безпілотний літальний апарат, 420 одиниць автомобільної техніки ворога.

08:15 Війська РФ вночі знову атакували Київ балістикою, мер міста Віталій Кличко повідомив, що через цю атаку загинули дві людини, ще шестеро постраждали, троє з них потрапили до лікарні. Наслідки російської атаки зафіксували у двох районах міста: у Святошинському районі було влучання в складські приміщення, у Дарницькому уламки ракети впали на території нежитлової забудови, а за іншою адресою було влучання в нежитлову будівлю.

08:05 Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України, повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська відновлюють серію ударів по українській портовій інфраструктурі вздовж узбережжя Чорного моря.

• Ймовірно, ці удари мають на меті підірвати українську економіку та зменшити експортний потенціал України.

• Ці удари, ймовірно, є також відповіддю на нещодавню серію ударів України по російських суднах в Азовському та Чорному морях, хоча така тактика ударів з боку Росії не є новою.

• Схоже, Росія справді стикається з серйозними труднощами при вивезенні своїх зростаючих обсягів морського експорту сирої нафти, оскільки далекобійна кампанія ударів України суттєво скорочує її нафтопереробні потужності.

• Польські та балтійські посадовці продовжують повідомляти, що Росія, можливо, планує атаку під чужим прапором проти НАТО.

• 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що йде у відставку зі своєї посади.