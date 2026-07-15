Євроунія пролонґувала тимчасовий захист для українців.

Проте він тепер надаватиметься не всім громадянам України, зокрема його не зможуть отримати ухилянти.

 

 

Країни – члени Європейської Унії домовилися пролонґувати статус тимчасового захисту для біженців з України ще на один рік, до 4 березня 2028 року. Про це повідомляє телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на пресреліз Ради ЄУ, опублікований у середу, 15 липня.

 

«Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України проти незаконної агресивної війни Росії. Сьогодні ми вирішили подовжити статус захисту, який надаємо тим, хто тікає від війни, ще на один рік, до березня 2028 року», – заявив Джим О'Каллаґан (Jim O'Callaghan), міністр юстиції, внутрішніх справ і міґрації Ірландії, яка наразі головує в Раді ЄУ.

 

Водночас країни Євроунії ухвалили, що надалі тимчасовий захист надаватимуть лише тим громадянам України, хто виконує свої військові обов'язки перед батьківщиною і легально виїхав з країни. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників і не поширюватиметься на тих, хто вже має статус тимчасового захисту в ЄУ.

 

Таким чином, тепер для отримання захисту переміщеним особам з України потрібно буде підтвердити дотримання військового обов'язку – наприклад, пред'явивши паспорт із позначкою української влади про законний виїзд з країни або документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання.

 

Як зазначив О'Каллаґан, такі нововведення покликані забезпечити те, щоб Україна «могла себе захистити». «Саме тому наша схема тимчасового захисту враховує законні потреби України», – наголосив ірландський міністр.

 

Система тимчасового захисту для українців була запроваджена Європейською Унією після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Це правовий механізм ЄУ, який забезпечує негайний та колективний захист великої групи переміщених осіб, що прибули до Євроунії та не можуть повернутися на батьківщину. З того часу захистом скористалися понад чотири мільйони біженців з України.

 

15.07.2026

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