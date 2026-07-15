У Сенаті США представили оновлений варіант законопроекту Ліндсі Ґрема про санкції проти Росії.

Документ передбачає запровадження 100-відсоткових мит проти країн, які купують російську нафту.

Головні автори законопроєкту Блюменталь і Ґрем

Міжпартійна група сенаторів подала на розгляд вищої палати Конґресу оновлений варіант законопроєкту про санкції проти Росії, одним з авторів якого був нині небіжчик сенатор Ліндсі Ґрем. Про це у вівторок, 14 липня, повідомило видання Axios.

Законопроєкт передбачає санкції проти російського керівництва, військового командування, банків та російського енергетичного сектору. Одним із центральних заходів вважається можливість запровадження мит розміром до 100% проти країн, які купують російську нафту. Раніше документ передбачав 500-відсоткові мита.

«Цей законопроєкт запровадить нові жорсткі санкції проти Росії та перекриє ключові ринки для експорту енергоресурсів, які вона продає для фінансування своєї військової машини», – констатувала сенаторка-демократка Джин Шагін (Jeanne Shaheen), репрезентуючи законопроєкт.

Президент США Дональд Трамп, говорячи про прийняття документа, зазначив: «Ми розглядаємо це питання. Ми серйозно про це думаємо – це на честь Ліндсі. Він хотів цього найбільше у світі».