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Володимир
Петро Холодний «Св. Володимир»
Середа, Липень 15, 2026 - 09:15
До теми
«НАШІ»: від Примаченко до Молдованова
16 липня ZAG відкриває виставковий проєкт «НАШІ» — одну з наймасштабніших виставок українського наївного мистецтва, примітивізму та артбрюту, що об’єднала 207 творів останніх років 27 українських мистців і майстрів — від гуцульської Криворівні до Слобожанщини.
14.07.26
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Штука
Артур Котик: «Рука Провидіння»
Назва виставки відсилає до середньовічного символу «руки Бога», що впродовж століть уособлював божественну присутність, волю та втручання в людську історію. У демонстрованих творах цей архетип сучасно переосмислений.
13.07.26
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Штука
Паралельні України
Любомир Литвинчук
Життя йдуть паралельно. Незалежно одне від одного на відстані та в єдності. Як потяги, на кілька митей летять по паралельних коліях, а потім розходяться в різні сторони
11.07.26
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Дискурси
Львівська опера на сцені Палацу «Україна»
Театр представить наймасштабніші та найуспішніші балетні постановки, створені під час війни – «Тіні забутих предків» Івана Небесного, «Соляріс» Олександра Родіна та «Мавку» Вікторії Польової. Гастролі стануть знаковою мистецькою подією нового театрального сезону.
11.07.26
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Штука
Подвійне завдання
Ленка ВІХ (Прага)
Європейські політики, ті, які відчувають відповідальність за майбутнє, не повинні підтримувати у своїх виборців надію, що нас захистять лінії на картах. Східні кордони Європи сьогодні формує Україна. Цей процес триває століттями.
11.07.26
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Україна
Горизонт присутності: там, де зникає годинник
Олег Яськів
Розмова-полілог науковців про концепції часу (довкола тексту Мартіна Гайдеґґера “Час і буття”) в рамках семінару "Наука та релігія"
11.07.26
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Україна
Чутки про смерть НАТО виявилися перебільшеними
Максим МУЛЯР
Європейські країни-члени НАТО очікували на саміт в Анкарі з великою тривогою. Ще б пак, на кону стояло саме існування західного військового блоку.
10.07.26
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У світі
Пам’ять як виконавський жест
Ірина Ягодзинська
Виконання концертів Валерія Івка не є черговим концертним проєктом чи приводом продемонструвати вражаючу техніку. Йдеться про свідоме і відповідальне прийняття ролі спадкоємиці певної художньої системи цінностей, а саме – школи.
10.07.26
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Штука