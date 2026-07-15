1603-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, ТОТ Донецька, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (83%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 724 із 858 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

355,0% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

143,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1487,0% артилерійських систем (з них 10,5% за минулий тиждень),

172,6% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

106,0% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 559 дронів-камікадзе та здійснили 3282 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 41 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдав авіаційного удару по району населеного пункту Товстодубове Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотирнадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та чотири ворожі радіолокаційні станції. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 88 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямках Шев'яківки, Гранова та Козачої Лопані. На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у районі Подолів, а також у напрямку Шийківки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шістнадцять разів атакували в районах Лимана, Діброви та Озерного, а також у напрямках Новомихайлівки, Новоселівки та Дробишева. На Слов’янському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Стародубівки та Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти п'ять разів атакували в районі Діброви, а також у напрямках Никифорівки та Юрківки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано двадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іванопілля, а також у напрямках Іллінівки, Степанівки та Русиного Яру. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили сорок атак. Ворог виявляв активність у районах Шахового, Новоолександрівки, Родинського та Новосергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Володимирівки, Василівки, Філії, Гришиного, Молодецького, Софіївки, Дорожнього, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Котлиного та Удачного. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили шість атак у напрямках населених пунктів Рибне, Вороне та Новомиколаївка. На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 20 разів. Ворог намагався просунутися в районі Новоселівки, а також у напрямках Староукраїнки, Добропілля, Воздвижівки, Гірок, Цвіткового та Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Білогір'я, Новоандріївки та Степового. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1470 осіб. Також знешкоджено десять танків, шість бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, п'ять реактивних систем залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, сім ракет, два наземні робототехнічні комплекси, 2003 безпілотні літальні апарати, один корабель, 445 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, програми набору до лав російського міністерства оборони не в змозі компенсувати зростання втрат російських військ на тлі дорогоцінних наступальних операцій в Україні.

• Коаліція охочих ще раз підтвердила необхідність надання Україні обов’язкових гарантій безпеки в рамках більш широкого мирного плану та наголосила на готовності своїх членів брати участь у мирних переговорах.

• Кремль продовжує відмовлятися надавати Україні гарантії безпеки та намагається перешкодити участі Європи у мирних переговорах щодо України.

• Західні партнери України продовжують докладати зусиль для посилення системи протиповітряної оборони України, зокрема для протидії російським балістичним ракетам.

• Франція та Італія надали Україні ліцензії на виробництво франко-італійських плануючих бомб та французьких ракет SCALP на території України, при цьому партнери України продовжують докладати зусиль для зміцнення власної оборонно-промислової бази.

• У ніч з 13 на 14 липня українські війська завдали удару по нафтопереробному заводу в Салаваті – єдиному великому російському нафтопереробному заводу, який українські війська ще не атакували у 2026 році.