9 країн ЄУ закликали Брюссель позбавити МОК фінансування.

Так вони зреагували на надання Росії дозволу брати повноцінну участь в Олімпіаді.

Дев'ять країн-членів Європейської Унії закликали Єврокомісію вилучити з європейських програм фінансування Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та інші спортивні організації, які допускають повернення Росії й Білорусі на міжнародні змагання, незважаючи на триваючу аґресивну російську війну проти України. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на зверненні, опубліковане у вівторок, 14 липня, Міністерством культури Естонії. У ньому зазначається, що організації, чиї рішення не відповідають цінностям ЄУ, не повинні отримувати європейську фінансову підтримку.

Ініціатором звернення до єврокомісара з питань молоді, культури та спорту Ґленна Мікаллефа (Glenn Micallef) стала Естонія. Під ним також підписалися Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія та Данія.

Автори листа також закликають позбавити європейського фінансування, у тому числі через програму Erasmus+, Міжнародну федерацію фехтування (FIE) та Міжнародну федерацію водних видів спорту (World Aquatics), які дозволили російським та білоруським спортсменам виступати під національними прапорами своїх країн.

У листі зазначається, що через триваючу війну українські спортсмени не мають можливості тренуватися і готуватися до змагань у рівних умовах, оскільки багато з них були змушені залишити свої домівки, постраждали від руйнувань або зробили вибір захищати свою країну і співгромадян. «У цьому контексті будь-які твердження про те, що спорт можна відокремити від політики, звучать непереконливо, оскільки тисячі невинних українців втратили своє життя, а спорт продовжує використовуватися з корисливою метою російським і білоруським режимами», – наголосили дев'ять країн ЄУ. Вони зазначили, що військова аґресія Росії проти України, яку підтримує влада Білорусі, є «кричущим порушенням міжнародного права та основних міжнародних зобов'язань».

Міністерка культури Естонії Гейді Пурґа (Heidy Purga), коментуючи звернення, зазначила: «У нинішній ситуації неможливо зрозуміти спроби повернення країн-аґресорів до міжнародного спорту, ніби нічого не сталося. Допоки в Україні йде війна, спорт не повинен використовуватися для нормалізації ситуації».

Приводом для звернення стало ухвалене сьомого липня рішення виконкому МОК, який рекомендував дозволити росіянам повернутись на міжнародні турніри. Крім того, було відновлено в правах Олімпійський комітет Росії.