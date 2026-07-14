Жан Рено стане гостем BestsellerFest у Львові.

 

Організатори Всеукраїнського літнього книжкового фестивалю BestsellerFest-2026 оприлюднили програму заходів. Цьогоріч фестиваль відбуватиметься 7, 8 та 9 серпня у Львові.

 

 

Впродовж цих трьох днів відвідувачі зможуть побувати на презентаціях книжкових новинок, публічних інтерв'ю, літературних дискусіях, читаннях та автограф-сесіях. Окремо працюватиме великий книжковий ярмарок, який збере 50 провідних українських видавництв.

 

Серед головних гостей фестивалю — всесвітньо відомий французький актор і письменник Жан Рено, який долучиться до презентації свого дебютного роману "Емма". Онлайн до фестивалю приєднається канадська письменниця Мона Авад, а британська авторка Майя Оппенгайм та іспанська письменниця Марина Пересагуа відвідають Львів особисто.

 

У програмі ясна річ заплановані зустрічі з українськими авторами, серед яких Артем Чех, Ірена Карпа, Максим Кідрук, Євгенія Кузнєцова, Тамара Горіха Зерня, Любко Дереш, Люко Дашвар, Богдан Коломійчук, Мирослав Лаюк та десятки інших письменників. 

 

Одночасно проводитимуть кілька подій - на локаціях «Клуб», «Укриття», «Правда», «KULTURRRA». У просторі «Фентезі» зосередиться окрема насичена триденна фентезі-програма (а на фентезі-вечірці 8 серпня в «Клубі» ще й виступить харківський гурт «ROHATA ZHABA»). Одразу на трьох вуличних локаціях проходитимуть автограф-сесії найвідоміших письменників України.

 

 

"Програма цьогорічного BestsellerFest настільки насичена і різноманітна, що серед 120 подій навіть найвибагливіший наш гість знайде ті, які припадуть йому до душі найбільше. На наш фестиваль приходять за емоціями, враженнями, відчуттям єдності із середовищем творчих і думаючих людей та неповторним літнім книжковим вайбом", – каже засновниця BestsellerFest, поетка та видавчиня Мар'яна Савка.

 

Окрім літературної програми, на гостей чекають концерти гуртів Tember Blanche, Yagody та Рокаш, тематичні фентезі-події, фудкорти, майстер-класи, дитячі зони та спеціальна професійна програма для представників книжкової індустрії.

 

 

Традиційно фестиваль матиме й благодійну складову. Цього року під час BestsellerFest триватиме збір коштів для бригади "Азов" у межах кампанії "Східний Бар'єр", а також реалізовуватимуть ініціативу книжкової підтримки українських бібліотек.

 

Організатори також передбачили безкоштовний вхід для  військовослужбовців, пенсіонерів та дітей до 12 років включно.

 

Всі події відбуватимуться в !FESTrepublic, на вул. Старознесенській, 24–26. Детальніше ознайомитись з програмою можна за посиланням

 

14.07.2026

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