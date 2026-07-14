Поламаний оптимізм

Поки експерти аналізували з усіх сторін саміт в столиці Туреччини (плюси, мінуси, підводні течії), широкі маси обговорювали погром на львівському Сихові (спланована провокація, масовий психоз чи синтез обидвох версій). Огляд подій тижня в Україні.

Зустрічі тижня

Про зібрання лідерів країн-членів НАТО в Анкарі писали переважно в піднесеному, іноді навіть пафосному тоні. Міжнародні оглядачі тішилися насамперед тому що президент Сполучених Штатів особливо не хамив і навіть не говорив, що він на тому зібранні бос, як це Трамп дозволив собі місяць тому на саміті в Евіан-ле-Бен.

На саміті в столиці Туреччини очільники НАТО нарешті дійшли висновку, що РФ є державою-агресором і несе довгострокову загрозу світові.

Найважливіший вислід заходу в Анкарі для України сформулювали в Національному інституті стратегічних досліджень: «Для України саміт у цілому ознаменувався досягненням поставлених цілей: було закріплено значення держави для європейської безпеки, підтверджено стійку політичну підтримку з боку союзників, узгоджено виділення допомоги з боку НАТО на найближчі роки, закцентовано увагу на потребі посилення протиповітряної й протиракетної оборони. Безпека й оборонні потреби України, а також її набутий досвід у протидії тривалій збройній агресії продовжують бути у фокусі уваги трансатлантичних партнерів попри наявні політичні виклики».

Крім того, з репутаційним профітом повернувся з Туреччини президент України. За попередніми висновками Зеленський провів дві важливі і продуктивні зустрічі з американським і польськім колегами.

Під час діалогу з Трампом господар Білого дому визнав, що Україна одна з дуже небагатьох країн, які можуть виробляти ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot і отримає від Штатів ліцензії на виробництво такої зброї. Тепер відповідним структурам залишилося утрясти організаційні та технічні, а Зеленському не бовкнути про три тисячі ракет, які будуть виготовлені до кінця року, бо колись Верховний головнокомандувач вже таким хвалився і вийшло кепсько.

Бесіда Зеленського з Навроцьким була менш оптимістичною, але перший назвав її плідною, а другий конструктивною. Цілковитого консенсусу співрозмовники не знайшли («бандерівський прапор обмежує майбутнє України у форматі ЄС», - вперся Навроцький), але домовилися про продовження діалогу, який зближуватиме дві держави.

Відставка тижня

Липнева неділя – найкращий день для того, щоб перетасувати виконавчу гілку влади. Так вирішив президент Зеленський і відправив у відставку прем’єрку Свириденко. «Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів», - написав президент у своєму tg.

Посаду прем’єр-міністра Юлія Анатолівна обіймала майже рівно рік і нічим екстраординарним не запам’яталася. Критики закидають їй зайвий популізм, коли уряд під час війни роздавав тисячі гривень на кешбек, закупівлю шкільного приладдя для першокласників, медичний чекап тощо. Але в вітчизняній владній вертикалі популізм то альфа і омега, тому такі претензії можна до уваги не брати.

Цікавішим може стати майбутнє Свириденко, бо її вже «сватають» на нового посла в Сполучених Штатах, тобто вона може стати головною відповідальною в історії з «петріотами».

Інтрига (невелика, але вже яка є) спостерігається з новим керівником уряду. Найбільше шансів, за чутками з коридорів влади, має чинний шеф «Нафтогазу» Сергій Корецький, якому в великий плюс ставлять те, що очолюваним ним структура гідно пережила минулу надважку зиму. В списку ймовірних претендентів фігурують також шеф Міноборони Федоров, мер Харкова Терехов, але найоригінальніший варіант – Шмигаль. Його повернення до керівництва Кабміном було б жартом гідним потрапити в репертуар «Кврталу 95».

Посол тижня

Ще не встигла до пуття забутися історія з запрошенням Зеленським Залужного на бесіду щодо майбутніх президентських виборів, під час якої президент буцімто переконував амбасадора не брати участі в тому електоральному процесі, як Валерій Федорович знов дав можливість поговорити про свою персону.

У авторській статті для The Telegraph посол України в Великій Британії вистудив тих, хто переконав себе, що кінець війни вже ось-ось настане і сучасний лейтенант Берест встановить синьо-жовтий прапор на руїнах Кремля. «Сучасна війна більше не винагороджує тактичні перемоги так, як це було раніше… Це вже не війна швидких маневрів. Це війна на виснаження», - написав колишній Головнокомандувач ЗСУ.

На переконання Залужного автоматично сприймати сучасні успіхи України (атаки вітчизняних дронів по інфраструктурі і військових об’єктах РФ) як ознаку швидкого наближення завершення війни не можна. На його думку, зараз жодна зі сторін не має достатніх можливостей для досягнення вирішальної перемоги, РФ не здатна повністю окупувати Україну, але й ми поки що не можемо звільнити всі окуповані території військовим шляхом.

«Конфлікт переріс у змагання за логістику, промислові потужності, критичну інфраструктуру, протиповітряну оборону та, зрештою, стійкість суспільства», - зробив висновок Залужний.

Британцям текст зайде як цікаве чтиво про «війну десь там», а вітчизняним мрійникам про «каву в Ялті вже в вересні» пасувало б до думок генерала-амбасадора прислухатися.





Гроші тижня

Купюри нового номіналу не з’являлися в Україні сім років. Але підійшов час і в Національному банку зробили поважну презентацію під час якої шеф НБУ Андрій Пишний оголосив про поповнення номінального ряду національної валюти новою банкнотою номіналом 2000 гривень. Пишний у своїй презентації зробив акцент на символізм. На новій банкноті зображений поет-дисидент Василь Стус і головний банкір заявив: «Нова банкнота вшановує не лише життєвий шлях Василя Стуса, а й усіх його однодумців та дух тогочасної епохи українського морального спротиву. На ній немає жодного випадкового елементу, її можна читати як книгу». Ну і за канонами символізму, в обіг банкноти номіналом 2000 гривень будуть введені 4 вересня – день смерті Василя Стуса.

Відразу після презентації в інформаційному просторі з’явилися претензії і до самої банкноти, і до процесу її появи. Керівництву НБУ насамперед закинули, що фінансисти не провели з посполитими роз’яснювальної роботи щодо інфляційних очікувань, бо, якщо друкують купюри більшого номіналу, то значить в економіці ростуть негаразди. Крім того, виявилося, що на двох тисячах так само як і на одній тисячі використали неліцензійний шрифт, а зображення університету імені Стуса на зворотній стороні купюри далеке від ідеалу.

Менше зацікавлені в естетиці і комунікаціях з владою громадяни задумалися кого буде зображено на п’яти і десяти тисячах і коли вони будуть надруковані.