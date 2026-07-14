Євроунія відкрила шостий кластер перемовин щодо членства України.

У Раді ЄУ наголосили на значному поступі України на шляху реформ.

Україна та Європейська Унія союз офіційно відкрили у вівторок, 14 липня, шостий переговорний кластер – «Зовнішня політика» – у рамках процесу вступу України до ЄУ. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на заяву міністраі з європейських справ та оборони Ірландії Томаса Бірна (Thomas Byrne), зроблену після завершення третьої міжурядової конференції. Нагадаємо, що Ірландія ці пів року головує в Раді ЄУ.

«Я радий оголосити про відкриття шостого переговорного кластера з Україною. Усього через місяць після відкриття першого кластера і через два тижні після початку ірландського головування ми сьогодні досягли ще однієї важливої ​​віхи на шляху України до членства в ЄУ, відкривши ще один ключовий переговорний кластер – із зовнішніх відносин», – заявив Бірн. За його словами, «розширення ЄУ є стратегічною інвестицією у мир та безпеку, стабільність та процвітання як для Європейської Унії, так і для України».

Ірландський міністр зазначив, що Київ за останні роки істотно просунувся в адаптації національного законодавства до норм ЄУ, причому робив це в умовах російської аґресії, яка триває. Саме цей контекст, наголосив Бірн, робить українські успіхи «особливо значущими».

Шостий кластер «Зовнішні відносини» охоплює два окремі розділи, які підлягають обговоренню: розділ 30, який стосується загальної торговельної політики ЄУ, гуманітарної допомоги та співпраці в сфері розвитку; розділ 31, присвячений спільній зовнішній політиці ЄУ, безпеці та обороні.