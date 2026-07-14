1602-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (район пуску – повітряний простір ТОТ АР Крим) та 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецька, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (63%), 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (100%) та 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (80%) на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 762 із 905 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

354,7% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

143,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1485,6% артилерійських систем (з них 11,1% за минулий тиждень),

172,2% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

106,0% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8673 дрони-камікадзе та здійснив 2903 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 41 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили та дві артилерійські системи противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення з противником, окупанти завдали чотирьох авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, здійснили 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у бік Ізбицького, Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка. На Лиманському напрямку противник шість разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Чернещина, Лиман, Озерне. На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Никифорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Русин Яр, Василівка, Котлине, Удачне, Філія, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Калинівського та у районі Злагоди. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 16 атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Залізничне, Чарівне та Гуляйпільське. На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Степового та Плавнів. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також знешкоджено шість танків, одну бойову броньовану машину, 46 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, три ракети, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1508 безпілотних літальних апаратів, 330 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжують посилювати та розширювати свою ударну кампанію, спрямовану на позбавлення Росії можливості забезпечувати логістику та транспортувати паливо до окупованого Криму, а також на ізоляцію півострова.

• Як повідомляється, українські війська звільнили шість населених пунктів та 120 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку протягом невизначеного періоду часу в рамках своїх триваючих контрнаступів у цьому районі, підкріплених посиленими ударами середньої дальності.

• У ніч з 12 на 13 липня російський безпілотник «Геран-2» завдав удару по місту Копанца в Молдові.