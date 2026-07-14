Трамп оголосив відновлення війни проти Ірану.

США також відновлюють морську блокаду Ірану.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно повідомив Конґрес про поновлення бойових дій в Ірані. Про це у понеділок, 13 липня, повідомила газети The New York Times (NYT) у розпорядження якої потрапив відповідний лист, адресований лідерам Конґресу США. У посланні глава Білого дому повідомив, що 7 липня американські війська завдали «оборонних ударів по цілях на території Ірану».

 

Як зазначає видання, це повідомлення знову загострює конфлікт між Капітолійським пагорбом та Білим домом щодо повноважень президента. Обидві палати Конґресу вже проголосували за те, щоб зобов'язати президента США або припинити війну, або подати законодавцям прохання про схвалення її продовження. Білий дім, своєю чергою, продовжує стверджувати, що Трамп діє в рамках своїх конституційних повноважень як верховний головнокомандувач.

 

Тим часом Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило в соцмережі X, що 13 липня о 16:45 за часом Східного узбережжя за Трампа почало завдавати ударів по Ірану в рамках третьої поспіль нічної операції. «Ці удари будуть і надалі завдавати іранським військам значних збитків і послаблювати їхню здатність атакувати мирних жителів та цивільні судна в Ормузькій протоці», – зазначили в CENTCOM.

 

У командуванні уточнили, що увечері 14 липня США відновлять морську блокаду Ірану. «Сили CENTCOM забезпечуватимуть дотримання блокади щодо суден, які прямують до іранських портів і прибережних районів або з них. Збройні сили США, як і раніше, забезпечують вільне судноплавство в регіональних водах для всіх суден, які не порушують блокаду», – йшлося у заяві.

 

Нагадаємо, що США та Іран 17 червня підписали рамкову угоду, яка передбачає припинення бойових дій та зняття блокади з Ормузької протоки. Проте, виступаючи на саміті НАТО в Анкарі 8 липня, Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном не діє. Трамп додав, що не вестиме перемовин з Тегераном.

 

Інформаційна аґенція Reuters напередодні  повідомила, що іранські чиновники на закритих переговорах зі США поклали відповідальність за нові удари по суднах в Ормузькій протоці на «непідконтрольні елементи системи».

14.07.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Львівська опера на сцені Палацу «Україна»
Театр представить наймасштабніші та найуспішніші балетні постановки, створені під час війни – «Тіні забутих предків» ІванаНебесного, «Соляріс» Олександра Родіна та «Мавку» Вікторії Польової. Гастролі стануть знаковою мистецькою подією нового театрального сезону.
11.07.26 | | Штука
Подвійне завдання
Ленка ВІХ (Прага)
Європейські політики, ті, які відчувають відповідальність за майбутнє, не повинні підтримувати у своїх виборців надію, що нас захистять лінії на картах. Східні кордони Європи сьогодні формує Україна. Цей процес триває століттями.
11.07.26 | | Україна
Чутки про смерть НАТО виявилися перебільшеними
Максим МУЛЯР
Європейські країни-члени НАТО очікували на саміт в Анкарі з великою тривогою. Ще б пак, на кону стояло саме існування західного військового блоку.  
10.07.26 | | У світі
Пам’ять як виконавський жест
Ірина Ягодзинська
Виконання концертів Валерія Івка не є черговим концертним проєктом чи приводом продемонструвати вражаючу техніку. Йдеться про свідоме і відповідальне прийняття ролі спадкоємиці певної художньої системи цінностей, а саме – школи.
10.07.26 | | Штука
Тай добре, що так
Тарас Прохасько
Коли бачиш, що з ними діється, коли розумієш їхній плач від краси, то вже й не треба згадувати, що ти якось до цього причетний. Так добре, так правильно, так має бути
09.07.26 | | Дискурси
«Я бачив пекло…»
Михайло Сеньків
Дивна дифузія сну і життя, життя і літератури, літератури і позасвідомого, яка проте чітко вказує, звідки тягнеться ця, смертельної загроженості, яма. Де є її джерело? На болотах, в темному лабіринті, де живе сучасний Мінотавр!
09.07.26 | | Штука
Відійшла – щоби приходити...
Андрій Содомора
Щоби приходити – відійшла. Ступила у Вічність, у Світло. У ті сфери, де всі часи вже лиш в однім, що не минає, в теперішньому часі – незмінно присутньому перед лицем Творця...  
09.07.26 | | Минуле
Інкубатори для письменників
Юрій Винничук
В Україні всього замало. Письменників замало, книжок замало, читачів украй замало. Зате, здавалося, достатньо літературних шкіл, що вчать, як писати
08.07.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.