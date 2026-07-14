Трамп оголосив відновлення війни проти Ірану.

США також відновлюють морську блокаду Ірану.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно повідомив Конґрес про поновлення бойових дій в Ірані. Про це у понеділок, 13 липня, повідомила газети The New York Times (NYT) у розпорядження якої потрапив відповідний лист, адресований лідерам Конґресу США. У посланні глава Білого дому повідомив, що 7 липня американські війська завдали «оборонних ударів по цілях на території Ірану».

Як зазначає видання, це повідомлення знову загострює конфлікт між Капітолійським пагорбом та Білим домом щодо повноважень президента. Обидві палати Конґресу вже проголосували за те, щоб зобов'язати президента США або припинити війну, або подати законодавцям прохання про схвалення її продовження. Білий дім, своєю чергою, продовжує стверджувати, що Трамп діє в рамках своїх конституційних повноважень як верховний головнокомандувач.

Тим часом Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило в соцмережі X, що 13 липня о 16:45 за часом Східного узбережжя за Трампа почало завдавати ударів по Ірану в рамках третьої поспіль нічної операції. «Ці удари будуть і надалі завдавати іранським військам значних збитків і послаблювати їхню здатність атакувати мирних жителів та цивільні судна в Ормузькій протоці», – зазначили в CENTCOM.

У командуванні уточнили, що увечері 14 липня США відновлять морську блокаду Ірану. «Сили CENTCOM забезпечуватимуть дотримання блокади щодо суден, які прямують до іранських портів і прибережних районів або з них. Збройні сили США, як і раніше, забезпечують вільне судноплавство в регіональних водах для всіх суден, які не порушують блокаду», – йшлося у заяві.

Нагадаємо, що США та Іран 17 червня підписали рамкову угоду, яка передбачає припинення бойових дій та зняття блокади з Ормузької протоки. Проте, виступаючи на саміті НАТО в Анкарі 8 липня, Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном не діє. Трамп додав, що не вестиме перемовин з Тегераном.

Інформаційна аґенція Reuters напередодні повідомила, що іранські чиновники на закритих переговорах зі США поклали відповідальність за нові удари по суднах в Ормузькій протоці на «непідконтрольні елементи системи».