У лісі на Золочівщині відновили криївку останнього командира УПА Василя Кука.

У лісовому масиві біля села Кругів Золочівського району на Львівщині відновили повстанську криївку. У ній відкрили музей пам’яті останнього головного командира Української повстанської армії, генерал-хорунжого Василя Кука. Про це повідомив сайт «Золочів.нет».

Історичну криївку відновлювали понад рік. Ця територія – віддалена частина лісу біля села, що свого часу дозволяло упівцям непомітно ховатись і забезпечувало відносну безпеку.

Криївку відновили в останньому місці сховку Василя Кука. Саме тут в травні 1954 року радянські спецслужби захопили в полон останнього командувача Української повстанської армії. Василь Кук народився у селищі Красне, там і похований.

Територію довкола криївки також впорядкували, поруч встановили пам’ятну стелу з портретом Василя Кука. В експозиції музею зібрали одяг, зброю, предмети побуту та інші речі, які відтворюють побут та умови життя українського підпілля.

У заході з нагоди відновлення історичного об'єкта взяли участь військовослужбовці Національної гвардії України. Присутні вшанували пам’ять бійців визвольного руху та провели паралелі між діяльністю повстанців минулого століття і теперішньою боротьбою Сил оборони України проти російської агресії.

За задумом, відновлена криївка функціонуватиме як місце пам’яті.