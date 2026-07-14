У лісі на Золочівщині відновили криївку останнього командира УПА Василя Кука.

У лісовому масиві біля села Кругів Золочівського району на Львівщині відновили повстанську криївку. У ній відкрили музей пам’яті останнього головного командира Української повстанської армії, генерал-хорунжого Василя Кука. Про це повідомив сайт «Золочів.нет».
Історичну криївку відновлювали понад рік. Ця територія – віддалена частина лісу біля села, що свого часу дозволяло упівцям непомітно ховатись і забезпечувало відносну безпеку.
Криївку відновили в останньому місці сховку Василя Кука. Саме тут в травні 1954 року радянські спецслужби захопили в полон останнього командувача Української повстанської армії. Василь Кук народився у селищі Красне, там і похований.
Територію довкола криївки також впорядкували, поруч встановили пам’ятну стелу з портретом Василя Кука. В експозиції музею зібрали одяг, зброю, предмети побуту та інші речі, які відтворюють побут та умови життя українського підпілля.
У заході з нагоди відновлення історичного об'єкта взяли участь військовослужбовці Національної гвардії України. Присутні вшанували пам’ять бійців визвольного руху та провели паралелі між діяльністю повстанців минулого століття і теперішньою боротьбою Сил оборони України проти російської агресії.
За задумом, відновлена криївка функціонуватиме як місце пам’яті.
14.07.2026
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Василь КУК (1913–2007) — військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Української повстанської армії, останній головний командир УПА та голова Генерального секретаріату Української головної визвольної ради.
Після загибелі Романа Шухевича у 1950 році очолив УПА.
У травні 1954 року був захоплений радянськими спецслужбами в криївці поблизу села Кругів на Львівщині.
Після звільнення з ув'язнення у 1960 році проживав у Києві, займався науковою діяльністю та дослідженням історії визвольного руху.
Помер 9 вересня 2007 року.