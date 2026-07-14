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Війна. Липень 2026 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2026 року
Вівторок, Липень 14, 2026 - 08:45
До теми
Львівська опера на сцені Палацу «Україна»
Театр представить наймасштабніші та найуспішніші балетні постановки, створені під час війни – «Тіні забутих предків» ІванаНебесного, «Соляріс» Олександра Родіна та «Мавку» Вікторії Польової. Гастролі стануть знаковою мистецькою подією нового театрального сезону.
11.07.26
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Штука
Подвійне завдання
Ленка ВІХ (Прага)
Європейські політики, ті, які відчувають відповідальність за майбутнє, не повинні підтримувати у своїх виборців надію, що нас захистять лінії на картах. Східні кордони Європи сьогодні формує Україна. Цей процес триває століттями.
11.07.26
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Україна
Чутки про смерть НАТО виявилися перебільшеними
Максим МУЛЯР
Європейські країни-члени НАТО очікували на саміт в Анкарі з великою тривогою. Ще б пак, на кону стояло саме існування західного військового блоку.
10.07.26
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У світі
Пам’ять як виконавський жест
Ірина Ягодзинська
Виконання концертів Валерія Івка не є черговим концертним проєктом чи приводом продемонструвати вражаючу техніку. Йдеться про свідоме і відповідальне прийняття ролі спадкоємиці певної художньої системи цінностей, а саме – школи.
10.07.26
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Штука
Тай добре, що так
Тарас Прохасько
Коли бачиш, що з ними діється, коли розумієш їхній плач від краси, то вже й не треба згадувати, що ти якось до цього причетний. Так добре, так правильно, так має бути
09.07.26
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Дискурси
«Я бачив пекло…»
Михайло Сеньків
Дивна дифузія сну і життя, життя і літератури, літератури і позасвідомого, яка проте чітко вказує, звідки тягнеться ця, смертельної загроженості, яма. Де є її джерело? На болотах, в темному лабіринті, де живе сучасний Мінотавр!
09.07.26
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Штука
Відійшла – щоби приходити...
Андрій Содомора
Щоби приходити – відійшла. Ступила у Вічність, у Світло. У ті сфери, де всі часи вже лиш в однім, що не минає, в теперішньому часі – незмінно присутньому перед лицем Творця...
09.07.26
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Минуле
Інкубатори для письменників
Юрій Винничук
В Україні всього замало. Письменників замало, книжок замало, читачів украй замало. Зате, здавалося, достатньо літературних шкіл, що вчать, як писати
08.07.26
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Дискурси