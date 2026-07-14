Україна та ще 9 країн домовилися створити «антибалістичну коаліцію».

Система матиме винятково оборонний характер.

 

 

Німеччина, Україна, Данія, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія домовилися про створення коаліції протиракетної оборони. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Рішення про «антибалістичну коаліцію» ухвалили на засіданні в Парижі в понеділок, 13 липня, глави перерахованих держав та урядів.

 

Учасники коаліції висловили впевненість у необхідності захисту Європи за допомогою «інтегрованої архітектури протиракетної оборони», спрямованої на «стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз». Система буде розроблена «шляхом колективних зусиль, завдяки технологічній відкритості та довірчій промисловій співпраці», – зазначається в прес-релізі Єлисейського палацу.

 

«Об'єднавши нашу оборонно-промислову базу, дослідження та оперативний досвід, ми прагнемо створити спільний потенціал протиракетної оборони для Європи», – йдеться у спільній заяві учасників зустрічі.

 

Нова система буде «винятково оборонною» і доповнить вже існуючі та заплановані до придбання системи ПРО, зазначається у заяві. Учасники ініціативи при цьому покликалися на зростаючу загрозу балістичних ракет у Європі.

 

«Ми робимо це не проти якогось народу, а на захист наших власних», – наголошується в заяві. В документі теж міститься вказівка на «унікальний досвід України», отриманий у ході розв'язаної Росією війни.

14.07.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Львівська опера на сцені Палацу «Україна»
Театр представить наймасштабніші та найуспішніші балетні постановки, створені під час війни – «Тіні забутих предків» ІванаНебесного, «Соляріс» Олександра Родіна та «Мавку» Вікторії Польової. Гастролі стануть знаковою мистецькою подією нового театрального сезону.
11.07.26 | | Штука
Подвійне завдання
Ленка ВІХ (Прага)
Європейські політики, ті, які відчувають відповідальність за майбутнє, не повинні підтримувати у своїх виборців надію, що нас захистять лінії на картах. Східні кордони Європи сьогодні формує Україна. Цей процес триває століттями.
11.07.26 | | Україна
Чутки про смерть НАТО виявилися перебільшеними
Максим МУЛЯР
Європейські країни-члени НАТО очікували на саміт в Анкарі з великою тривогою. Ще б пак, на кону стояло саме існування західного військового блоку.  
10.07.26 | | У світі
Пам’ять як виконавський жест
Ірина Ягодзинська
Виконання концертів Валерія Івка не є черговим концертним проєктом чи приводом продемонструвати вражаючу техніку. Йдеться про свідоме і відповідальне прийняття ролі спадкоємиці певної художньої системи цінностей, а саме – школи.
10.07.26 | | Штука
Тай добре, що так
Тарас Прохасько
Коли бачиш, що з ними діється, коли розумієш їхній плач від краси, то вже й не треба згадувати, що ти якось до цього причетний. Так добре, так правильно, так має бути
09.07.26 | | Дискурси
«Я бачив пекло…»
Михайло Сеньків
Дивна дифузія сну і життя, життя і літератури, літератури і позасвідомого, яка проте чітко вказує, звідки тягнеться ця, смертельної загроженості, яма. Де є її джерело? На болотах, в темному лабіринті, де живе сучасний Мінотавр!
09.07.26 | | Штука
Відійшла – щоби приходити...
Андрій Содомора
Щоби приходити – відійшла. Ступила у Вічність, у Світло. У ті сфери, де всі часи вже лиш в однім, що не минає, в теперішньому часі – незмінно присутньому перед лицем Творця...  
09.07.26 | | Минуле
Інкубатори для письменників
Юрій Винничук
В Україні всього замало. Письменників замало, книжок замало, читачів украй замало. Зате, здавалося, достатньо літературних шкіл, що вчать, як писати
08.07.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.