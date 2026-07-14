Україна та ще 9 країн домовилися створити «антибалістичну коаліцію».

Система матиме винятково оборонний характер.

Німеччина, Україна, Данія, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія домовилися про створення коаліції протиракетної оборони. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Рішення про «антибалістичну коаліцію» ухвалили на засіданні в Парижі в понеділок, 13 липня, глави перерахованих держав та урядів.

Учасники коаліції висловили впевненість у необхідності захисту Європи за допомогою «інтегрованої архітектури протиракетної оборони», спрямованої на «стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз». Система буде розроблена «шляхом колективних зусиль, завдяки технологічній відкритості та довірчій промисловій співпраці», – зазначається в прес-релізі Єлисейського палацу.

«Об'єднавши нашу оборонно-промислову базу, дослідження та оперативний досвід, ми прагнемо створити спільний потенціал протиракетної оборони для Європи», – йдеться у спільній заяві учасників зустрічі.

Нова система буде «винятково оборонною» і доповнить вже існуючі та заплановані до придбання системи ПРО, зазначається у заяві. Учасники ініціативи при цьому покликалися на зростаючу загрозу балістичних ракет у Європі.

«Ми робимо це не проти якогось народу, а на захист наших власних», – наголошується в заяві. В документі теж міститься вказівка на «унікальний досвід України», отриманий у ході розв'язаної Росією війни.