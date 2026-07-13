Болгарія блокує санкції ЄУ проти патріарха Кирила.

Також Софія виступила проти санкцій щодо російського олігарха Вагіта Алєкпєрова.

Європейській Унії не вдалося затвердити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила (Володимира Гундяєва), оскільки Болгарія наклала вето на цю пропозицію на закритих перемовинах. Про це повідомив телеканал Euronews. Болгарія також виступила проти внесення до списку санкцій російського олігарха Вагіта Алєкпєрова, який пов'язаний з Кремлем і великою нафтовою компанією «Лукойл».

Обидва імені остаточно вилучили із проєкту санкційного пакету на позачерговому засіданні амбасадорів ЄУ в Брюсселі. Цього тижня переговори щодо санкцій відновляться.

Ще раніше болгарський прем'єр-міністр Румен Радев публічно підтвердив минулого місяця, що Софія виступає проти запровадження санкцій щодо Гундяєва і Алєкпєрова. «Який сигнал ми подаємо, коли поширюємо санкції та війну на сферу релігії? Чи розуміємо ми, до чого це веде? Епоха хрестових походів закінчилася. Мене не цікавить російський патріарх як окрема людина. Мене цікавить те, що він є головою Російської православної церкви, яка відноситься до східного православ'я, як і наша церква. Мене хвилюють мільйони людей, які належать до цієї церкви», – заявив Радев.

Вперше Європейська Унія намагалася вписати Гундяєва до списку санкцій 2022 року. Але Угорщина за тодішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана заблокувала цей крок, назвавши його «питанням свободи віросповідання».

Ще одне ім'я, вилучення якого домагався Радев, – Вагіт Алєкпєров, російський олігарх, засновник «Лукойлу». Алекперов пішов з посади президента компанії ще 2022 року на тлі зростаючого міжнародного тиску, але зберіг частку в енергетичному концерні. За словами Радева, внесення Алєкпєрова в список санкцій означало б «постріл собі в ногу» через позов про компенсацію на суму три млрд євро, який «Лукойл» подав у зв'язку з переходом під контроль держави найбільшого в реґіоні нафтопереробного заводу Neftochim Burgas.

Софія призначила спеціального керівника цього великого комплексу в листопаді 2025 року після того, як адміністрація США запровадила нищівні санкції проти «Лукойлу» і змусила багатонаціональну компанію виставити свої міжнародні активи на продаж. Нафтопереробний завод, який приносить мільярди євро річного обороту, більше не використовує російську нафту.