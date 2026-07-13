Рештки ПВК «Вагнер» створили в ЦАР наркоімперію.

Нею керує син Євгєнія Прігожина.

 

 

Найманці з ПВК «Вагнер», які залишилися в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), створили наркоімперію, яка спеціалізується на контрабанді та продажу трамадолу. Про це пише газета The Wall Street Journal.

 

За даними видання, російські найманці ​​закріпилися у верхній течії річки Убанги. Місцеві правоохоронні органи на здатні впоратися з ними. «Вагнерівців», як стверджує газета, не контролює також і Кремль.

 

Відомо, що цією наркоімперією керує Павєл Прігожин – син творця ПВК, нині покійного Євгєнія Прігожина. Більшість трамадолу, що поставляється в ЦАР, виробляється в Індії – фармацевтичні компанії експортують його до Конго, звідти контрабандисти переправляють препарат річкою Убанга до ЦАР.

 

У ЦАР, за даними WSJ, перебуває близько 500 найманців ПВК «Вагнер». Згідно з дослідженням Africa Center for Strategic Studies, колишня структура Прігожина фактично підпорядкувала собі ЦАР, інфільтрувавшись у національну армію та місцеві банди. Вплив російських найманців настільки зріс, що вони постачають трамадол бійцям президентської гвардії та молодіжному ополченню Sharks, яке регулярно організує збройне патрулювання Бангі та б'є прихильників опозиції. Про це розповів газеті колишній найманець ПВК «Вагнер», який нині мешкає у Європі.

 

Експерти Global Initiative попереджають, що зміцнення позицій «Вагнера» ​​у ЦАР може посилити хаос у сусідньому Судані, де повстанські «Сили швидкого реагування» зміцнюють свої позиції у координації з російськими найманцями.

 

Нагадаємо, що після заколоту «вагнерівців» у червні 2023 року та загибелі засновника ПВК Євгєнія Прігожина приватна військова компанія офіційно була розформована. Більша частина найманців перейшла під контроль російських держструктур. 

 

13.07.2026

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