1601-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Вночі (з 18:00 12 липня) росіяни атакували 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 134 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (100%) та 123 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (92%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Крім того, вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Результати бойової роботи та наслідки атаки уточнюються.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 762 із 893 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

09:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

354,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

143,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1484,1% артилерійських систем (з них 11,6% за минулий тиждень),

172,0% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

105,8% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 257 бойових зіткнень. Учора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8676 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 32 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та чотири пункти управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор завдав п’яти авіаударів, скинув 13 авіабомб, здійснив 96 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Гоптівка, Караїчне, Лиман, Графське, Мала Вовча, Одрадне. На Куп’янському напрямку ворог здійснив три атаки в напрямку Куп’янська та Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Новий Мир, Степове, Дробишеве, Озерне, Лиман, Діброва, Ставки, Новоселівка, Новомихайлівка. На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки в районі населеного пункту Никифорівка та у бік Малинівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Довгої Балки, Степанівки, Вільного й Кучерів Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Дорожнє, Сергіївка, Нове Шахове, Мирне, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного та Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 16 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове, Варварівка та Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Білогір’я та Лугівського. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1600 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, три бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, чотири засоби ППО, 7 ракет, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1734 безпілотні літальні апарати, 494 одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• З 6 липня українські сили завдали ударів по 90 російських нафтових танкерах в Азовському морі в рамках посиленої кампанії з ізоляції окупованого Криму.

• Успішні удари України з великої та середньої дальності продовжують посилювати занепокоєння російських воєнних блогерів щодо недостатніх можливостей російської протиповітряної оборони та неефективного прийняття рішень у Кремлі, що зробило Росію та окуповану Україну вразливими до українських ударів.

• Президент України Володимир Зеленський оголосив про майбутні зміни в складі Кабінету Міністрів України, зокрема про перепризначення чинної прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.