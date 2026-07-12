Помер впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем.

Він консеквентно підтримував Україні й виступав за жорсткі санкції проти Росії.

 

 

Сенатор-республіканець Сполучених Штатів Ліндсі Ґрем помер увечері в суботу, 11 липня, після несподіваної та швидкоплинної хвороби. Лише кілька днів тому він відсвяткував свої 71-ші уродини. Про смерть Ґрема повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт директора з комунікацій його офісу в соцмережі X. Згідно з цим повідомленням, працівники служби швидкої допомоги прибули на виклик про зупинку серця Ліндсі Ґрема до його офісу на Капітолійському пагорбі, але врятувати сенатора не вдалося.

 

Напередодні своєї смерті, 10 липня, Ґрем здійнив черговий візит до України. Сенатор відвідав завод з виробництва безпілотників оборонної компанії SkyFall та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. На зустрічі обговорювалося питання майбутніх перемовин про завершення війни та посилення санкцій проти Росії та її союзників.

 

Ліндсі Ґрем був відомий як послідовний критик Москви та прихильник України. Він є автором кількох законопроєктів про жорсткі санкції проти Росії за вторгнення в Україну та анексію Криму. Сенатор активно просував двопартійну та двопалатну підтримку України.

 

Президент США Дональд Трамп назвав Ґрема «одним із найбільших людей та сенаторів, яких він коли-небудь знав». «Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Буде дуже не вистачати Ліндсі!» – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав сенатора Ґрема вірним прихильником Північноатлантичного Альянсу. «Дуже сумно почути про раптову смерть мого друга Ліндсі Ґрема!», – написав Рютте у своєму пості на платформі X. За словами генсека Альянсу, Ґрем «твердо вірив у НАТО і активно працював над припиненням війни, розв'язаної Росією проти України».

 

Ліндсі Ґрем понад 10 років був членом Палати представників Конґресу від Південна Кароліна. А потім ще 20 років сенатором від того ж штату. Останнім часом він обіймав посаду голови бюджетного комітету Сенату, а також входив до складу комітетів Сенату з асигнувань, юридичного та навколишнього середовища та громадських робіт.

12.07.2026

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