1600-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 4 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з південного напрямку, а також 115 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (83%) на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Крім того, протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей, інформація уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 965 із 1110 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

09:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

354,4% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

143,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1482,2% артилерійських систем (з них 11,6% за минулий тиждень),

171,9% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

105,5% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 260 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет та 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8866 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби ворог завдав авіаційного удару по місту Суми. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п'ятнадцять районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та один інший важливий об'єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 76 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Лимана та Стариці, а також у напрямках Григорівки, Караїчного, Іванівки та Малого Бурлука. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Куп'янська та Подолів, а також у напрямках Борівської Андріївки та Петропавлівки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти одинадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дружелюбівки. На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії в районах Пискунівки, Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти десять разів атакували в районі Тихонівки, а також у напрямках Федорівки Другої, Малинівки та Никифорівки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев'ятнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Іванопілля та Русиного Яру. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 44 атаки. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки, Шахового, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Нового Шахового, Гришиного, Кучерового Яру, Софіївки, Никанорівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Кам'янки, Котлиного, Молодецького, Удачного та Новопідгородного. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки в напрямках населених пунктів Воскресенка, Олександроград та Піддубне. На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували тринадцять разів. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси, а також у напрямках Чарівного, Староукраїнки, Солодкого, Добропілля, Гіркого та Воздвижівки. На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також знешкоджено чотири танки, шість бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, дві ракети, п'ятнадцять наземних робототехнічних комплексів, 2034 безпілотні літальні апарати, 428 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, нещодавні посилені українські удари по російських морських бензотанкерів в Азовському морі змусили Росію закрити деякі морські маршрути.

• Дані Starboard Maritime Intelligence вказують на можливе зменшення кількості суден з активними транспондерами автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) в Азовському морі на 55 відсотків у період з 30 червня по 11 липня.

• Посилення українських ударів по морських суднах, ймовірно, змусило російські судна змінити свою поведінку в Азовському морі одним із кількох способів, що узгоджується з даними Starboard та аномаліями сигналів AIS.

• Ціни на бензин для споживачів у Росії стрімко зростають на тлі посилення Україною кампанії ударів на великі відстані по російських нафтопереробних заводах та виробниках бензину.

• Росія, судячи з усього, брала участь у гакерській операції, спрямованій проти цивільних камер у країнах НАТО та в Україні.

• 10 липня президент України Володимир Зеленський санкціонував створення двох нових командувань у складі Збройних сил України.