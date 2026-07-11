Уряд Молдови очолив бізнесмен Васіле Тофан.

Наразі він вважається кандидатом у прем’єри, його призначення ще має затвердити парламент країни.

Президентка Молдови Мая Санду за результатом консультації з фракцією урядової партії «Дія та солідарність» (PAS), підписала указ про призначення Василе Тофана (Vasile Tofan) на посаду прем'єр-міністра країни. Про це повідомило молдовське видання Realitatea.

«Я впевнена, що він впорається зі складними завданнями, які стоять перед нашою країною. Я вважаю, що він виконає три найважливіші завдання, які стоять перед Республікою Молдова. Це – виконання всіх умов для інтеґрації Молдови до Євроунії в наступні роки; зміцнення стійкості державних установ та суспільства в цілому; відновлення та перезапуск економіки», – заявила Санду на брифінгу в суботу, 11 липня.

Призначений прем'єр підкреслив, що розглядає цю посаду як «велику відповідальність, а не як особисте досягнення». «Я маю намір приступити до роботи якнайшвидше. Я працьовита людина і хочу присвятити всю свою енергію тому, щоб життя молдовських громадян стало кращим», – пообіцяв Василе Тофан. Він зазначив також, що його пріоритетами є відновлення довіри до державного управління, пожвавлення економіки та формування професійних команд у державній адміністрації, наголосивши на важливості підтримки підприємців та інвестицій.

Згідно з Конституцією, у Василе Тофана у розпорядженні 15 днів на те, щоб подати парламенту програму врядування та склад кабінету міністрів, після чого він має подати запит на отримання вотуму довіри. Експерти вважають затвердження парламентом Тофана вирішеною справою. Голова парламенту та лідер партії PAS, яка диспонує більшістю в законодавчому органі Іґор Ґросу (Igor Grosu) зазначив, що Василе Тофан відповідає зобов'язанням, взятим партією перед громадянами, а головним пріоритетом, як і раніше, залишається європейський курс Республіки Молдова. «Він ідеально підходить для виконання завдань, які стоять перед країною. Парламентська фракція надасть йому всю підтримку», – запевнив Ґросу.

Василе Тофану 44 роки. Він закінчив Erasmus University Rotterdam та Harvard Business School з відзнакою. Вільно володіє англійською, французькою, нідерландською, румунською, українською та російською мовами. Одружений, має чотирьох синів. Молодший народився наприкінці червня 2026 року у США.

Тофан – відомий у Молдові та за кордоном бізнесмен, є інвестором фонду Horizon Capital, який управляє активами на суму близько $1,6 млрд та спеціалізується на інвестиціях в Україні та Молдові. Раніше Тофан працював консультантом у Monitor Group і займався корпоративним розвитком у компанії Philips в Амстердамі. Він започаткував компанію Ovia Health, яку згодом придбала Labcorp.

Нагадаємо, що на початку липня 62-річний прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну (Alexandru Munteanu) після більш ніж восьми місяців перебування на посаді несподівано оголосив про демісію.