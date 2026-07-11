Євроунія відкриває новий кластер перемовин щодо членства України та Молдови.

Ще чотири кластери наразі залишаються заблокованими.

Представники 27 країн-членів Європейської Унії ухвалили одностайне рішення відкрити новий кластер перемовин з Україною та Молдовою щодо вступу. Про це повідомив телеканал Euronews.

Під час засідання у п'ятницю, 10 липня представники Євроунії затвердили спільну позицію щодо розблокування шостого кластера, який стосується зовнішньої політики. Про рішення повідомила Ірландія, ця країна наразі виконує обов'язки ротаційного головування у Раді ЄУ. Офіційні церемонії відкриття перемовин відбудуться 14 липня у Брюсселі.

Як зазначає телеканал, п'ятничне рішення стало продовженням імпульсу, заданого зміною уряду в Угорщині. Це поклало край дворічній блокаді процесу вступу України. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на початку червня зняв суперечливе вето, тим самим відкривши шлях до запуску першого кластера.

У шостому кластері переговорів йтиметься про спільну політику безпеки та оборони, міжнародну торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Основна мета цього блоку – гармонізація української політики з відповідними нормами Європейської Унії. Шостий кластер через обмежене охоплення вважається найпростішим.

Після ухваленого рішення заблокованими все ще залишаються чотири кластери: внутрішній ринок, конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, «зелений» порядок денний, сталий розвиток та ресурси, сільське господарство та політика згуртованості. Єврокомісія вважає, що Україна та Молдова технічно готові відкрити всі кластери, тобто подальші кроки залежатимуть від політичних рішень країн-членів.

Нагадаємо, що ще в травні новий угорський прем'єр Петер Мадяр висловив поважні сумніви щодо необхідності такого швидкого просування переговорного процесу. На його думку, це буде рівносильно «прискореному вступу» до ЄУ і підірве перемовини про членство з країнами Західних Балкан, які чекають набагато довше.