1599-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Внаслідок російських атак на Запорізьку область протягом минулої доби одна людина загинула, ще 30 дістали поранення, під ударами опинився 51 населений пункт регіону, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено 26 багатоквартирних будинків, 18 приватних осель і нежитлові будівлі у трьох районах міста.

09:30 Російські війська вночі завдали удару балістичними ракетами по чотирьох районах Києва. Щонайменше 11 людей дістали поранення. В місті з 03:38 пролунала серія потужних вибухів ще до того, як було оголошено повітряну тривогу о 03:40. У Святошинському районі влучання в нежитлову будівлю, у Дарницькому горить трансформаторна підстанція, у Соломʼянському пожежа в триповерховій офісній будівлі, у Дніпровському пожежа на території нежитлової забудови, повідомив Віталій Кличко.

09:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Криму, 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з акваторії Чорного моря та 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецької обл.; Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (50%) та 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (92%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 982 із 1120 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

09:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

354,3% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

143,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1480,5% артилерійських систем (з них 11,9% за минулий тиждень),

171,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

105,5% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Вчора противник завдав 105 авіаційних ударів, скинувши 291 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 7360 дронів-камікадзе та здійснив 2822 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 106 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження живої сили противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби окупанти завдали двох авіаударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Козача Лопань та у бік населених пунктів Нововасилівка, Білий Колодязь, Ізбицьке, Зарубинка. На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве, Рідкодуб та у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва, Ставки. На Слов’янському напрямку противник штурмував 29 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського, Никонорівки, Тихонівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко, Сергіївка. На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у районі Тернового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Косівцеве, Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Верхня Терса та у районі Добропілля. На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1490 осіб. Також знешкоджено вісім танків, десять бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, чотири засоби ППО, три наземних робототехнічних комплекси, 1294 безпілотних літальних апаратів, 361 одиницю автомобільної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська нафтопереробна галузь не в змозі задовольнити зростаючий внутрішній попит на бензин, оскільки кампанія українських ударів на великі відстані продовжує знижувати нафтопереробні потужності Росії.

• Російський державний соціологічний центр повідомив, що рейтинг схвалення президента Росії Путіна на початку липня 2026 року продовжував падати після різкого зниження наприкінці червня 2026 року.

• Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив нещодавні попередження США про те, що Росія, можливо, планує провести провокації проти неназваних держав НАТО.