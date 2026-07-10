В Ірані нарешті поховали аятолу Хаменеї.

Він загинув ще 28 лютого – в перший день американо-ізраїльської операції проти Ірану.

В іранському місті Мешхеді завершилося поховання верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, вбитого три з половиною місяці тому, у перший же день ізраїльсько-американської повітряної операції. По це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Церемонії прощання з аятолою Хаменеї тривали шість днів і проходили у кількох містах Ірану та сусіднього Іраку. До Мешхеда тіло верховного лідера було доставлене гелікоптером в четвер вранці, дев’ятого липня. Тисячі прихильників ісламського режиму несли фотографії Хаменеї, прапори Ірану та плакати із закликами вбити президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Поховання відбулося в мавзолеї імама Рези – одному з найбільших у світі святилищ мусульман-шиїтів, яке щороку відвідують до 20 млн. людей. У мавзолеї також поховали членів родини Хаменеї, які загинули разом з ним внаслідок авіаударів по резиденції верховного лідера Ірану. У цьому ж комплексі раніше був похований Ібрагім Раїсі – президент Ірану, який загинув 2024 року під час аварії гелікоптера.

Незважаючи на масштаб заходів, під час них на публіці так і не з'явився син убитого Алі Хаменеї Моджтаба, якому офіційно перейшла посада верховного лідера країни. Хаменеї-молодшого загал не бачив з моменту атаки США та Ізраїлю на резиденцію верховного лідера Ірану 28 лютого.

У світових ЗМІ ширяться різноманітні спекуляції на цю тему. Одні вважають, що Хаменеї-молодший загинув і реальне керівництво країною нібито від його імені здійснює Корпус вартових ісламської революції. Інші припускають, що він живий, але зазнав серйозного поранення. А зараз він не показується на публіці, побоюючись замаху на своє життя.