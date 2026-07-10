В Ірані нарешті поховали аятолу Хаменеї.

Він загинув ще 28 лютого – в перший день американо-ізраїльської операції проти Ірану.

 

 

В іранському місті Мешхеді завершилося поховання верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, вбитого три з половиною місяці тому, у перший же день ізраїльсько-американської повітряної операції. По це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Церемонії прощання з аятолою Хаменеї тривали шість днів і проходили у кількох містах Ірану та сусіднього Іраку. До Мешхеда тіло верховного лідера було доставлене гелікоптером в четвер вранці, дев’ятого липня. Тисячі прихильників ісламського режиму несли фотографії Хаменеї, прапори Ірану та плакати із закликами вбити президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

 

Поховання відбулося в мавзолеї імама Рези – одному з найбільших у світі святилищ мусульман-шиїтів, яке щороку відвідують до 20 млн. людей. У мавзолеї також поховали членів родини Хаменеї, які загинули разом з ним внаслідок авіаударів по резиденції верховного лідера Ірану. У цьому ж комплексі раніше був похований Ібрагім Раїсі – президент Ірану, який загинув 2024 року під час аварії гелікоптера.

 

Незважаючи на масштаб заходів, під час них на публіці так і не з'явився син убитого Алі Хаменеї Моджтаба, якому офіційно перейшла посада верховного лідера країни. Хаменеї-молодшого загал не бачив з моменту атаки США та Ізраїлю на резиденцію верховного лідера Ірану 28 лютого.

 

У світових ЗМІ ширяться різноманітні спекуляції на цю тему. Одні вважають, що Хаменеї-молодший загинув і реальне керівництво країною нібито від його імені здійснює Корпус вартових ісламської революції. Інші припускають, що він живий, але зазнав серйозного поранення. А зараз він не показується на публіці, побоюючись замаху на своє життя.

10.07.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Інкубатори для письменників
Юрій Винничук
В Україні всього замало. Письменників замало, книжок замало, читачів украй замало. Зате, здавалося, достатньо літературних шкіл, що вчать, як писати
08.07.26 | | Дискурси
Тарас та Петро Криси: прем'єра у Львові «Concerto in Groove»
Галина Гузьо
Окрім першого виконання концерту Джіна Пріцкера для скрипки, DJ, електроніки та струнного оркестру прозвучать й інші авторські композиції, зокрема «Карусель для струнного оркестру» американської композиторки Дженніфер Беллор.
06.07.26 | | Штука
Ніч і гори
Андрій Содомора
За горами гори... Розбурхане море, шаліючи, – стало на вічний постій... А там, десь за гóрами, втіхами й горями, ген у безмежжі, – межа всіх подій...
06.07.26 | | Дискурси
Просвічення темряви
Олеся Ісаюк
Геноцид неодмінно вимагає дій, які б відновили сенс, порушений фактом геноциду. У перелік цих дій обов’язково входить справедлива відплата призвідцям та виконавцям.
05.07.26 | | Україна
Україна Балкан
Віталій Портников
Не можна шантажувати історією. Шантажистам треба закривати європейські фонди і шукати можливостей позбавити їх права голосу принаймні з питань нашої інтеграції
05.07.26 | | Дискурси
Туга за півднем
Левко Довган
Буває, що з книжки, яку ти колись брав із собою в подорож, несподівано випаде етикетка від пляшки вина, ніби листок з якогось екзотичного дерева. Як збережений спогад про вино
04.07.26 | | Дискурси
У лабіринтах вічності: про час, причинність та божественну повноту
Олег Яськів
Розмова науковців про концепції часу та вічності (“Історія вічності” Борхеса)
04.07.26 | | Дискурси
Контури нової музичної реальності
Тетяна Літепло
Сергій Пілютиков засобами сучасного оркестрового письма вибудовує не лінійний сюжет, а складну архітектуру переходів — між рухом і зупинкою, пам’яттю й забуттям, руйнуванням і відновленням, завершеністю й відкритістю...
04.07.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.