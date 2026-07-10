1598-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Темпи просування російських військ у першому півріччі 2026 року скоротилися більш ніж удвічі, а кількість напрямків, на яких противник веде активні наступальні дії, зменшилася з 13 до шести-семи, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу. Наразі співвідношення штурмових дій Сил оборони до дій противника становить приблизно 40 на 60.

09:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 137 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ., ТОТ Донецьк.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (83%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 940 із 1085 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

09:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

354,3% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

143,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1478,1% артилерійських систем (з них 11,5% за минулий тиждень),

171,5% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

105,3% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 283 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10085 дронів-камікадзе та здійснив 3422 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, шість пунктів управління та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень з противником, агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанськ, Артільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев’яківка, Охрімівка, Гоптівка, Ізбицьке. На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в напрямку населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка. На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Борова, Ставки, Лиман, Діброва, Озерне, Шийківка, Дружелюбівка. На Слов’янському напрямку противник штурмував 30 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та в районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у бік Тихонівки та в районі Федорівки Другої й Никифорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 33 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка, Торецьке та в напрямку Вільного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине, Гришине, Василівка та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Білицьке, Мирне. На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Толстой та Нове Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Залізничне, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Верхня Терса. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районі Щербаків, Степового, Степногірська та Плавнів. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1868 безпілотних літальних апаратів та 339 одиниць автомобільної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Схоже, Кремль намагається скоригувати свою інформаційну лінію у відповідь на нещодавнє заперечення адміністрацією Трампа російських переговорних тактик та визнання успіхів України на полі бою.

• Як повідомляється, анонімний російський генерал визнав, що Кремль перебільшує російські успіхи на полі бою, щоб створити хибне враження про стрімке просування російських військ, водночас дотримуючись стратегії війни на виснаження, яку Росія не може виграти, у постійній спробі переконати Україну та Захід капітулювати перед вимогами Росії.

• Здається, українські сили розпочали новий етап своєї кампанії з ізоляції окупованого Криму, націлившись на російські морські бензотанкерні судна.